gaming - الكشف عن تفاصيل لعبة COD MW III

أعلنت شركة Activision تفاصيل لعبتها الجديدة Call of duty modern warfare 3.

وأقام الشركة مؤتمر بعنوان COD next للإعلان عن اللعبة الجديدة وتفاصيلها.

اللعبة ستكون من تطوير استوديو Sledgehammer Games بمساعدة Infinity Ward لتُمثل الخاتمة لثلاثية Modern Warfare.

وأشارت الشركة إلى أن النسخة التجريبية ستستمر حتى يوم 10 أكتوبر المقبل على منصتي بلايستيشن 4 و5 بينما ستبدأ يوم 12 لأجهزة الـ X-box.

وتم الكشف عن وجود 16 خريطة جديدة يمكن اللعب للعب في طور 6 ضد 6.

وسيتم إعادة خاصية التصويت على الخرائط.

كما سيزيد عدد نقاط صحة اللاعبين إلى 150 مما يجعل المواجهات بينهم تستمر لمدة أطول.

وستعود خاصية النقاط الحمراء على الخريطة للاعبين الذين لا يستخدمون كاتم للصوت.

اللعبة أعلنت إطلاق نسخة خاصة لأجهزة الهواتف المحمولة بشكل مجاني في بداية عام 2024.

لعبة COD MW بدأت في نسختها الأولى عام 2009 ومستمرة حتى الآن.