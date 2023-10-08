بلماضي: مواجهة مصر دربي قوي نظرا لقوة وجودة المنتخبين

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 15:23

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب

يتوقع جمال بلماضي مدرب الجزائر مواجهة قوية ضد المنتخب المصري الأسبوع المقبل.

ويلعب المنتخبان وديا في الإمارات يوم الاثنين المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، مواجهتي منتخبا الرأس الأخضر ومصر الوديتين المرتقبتين بتاريخ 12 و16 أكتوبر الجاري.

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وقال بلماضي في مؤتمر صحفي: "مواجهة مصر ستكون عبارة عن دربي قوي نظرا لقوة وجودة المنتخبين".

وأضاف "سيكون اختبارا جيدا بالنسبة لنا، سنكتشف مستوى منتخب مصر في هذه المواجهة خاصة وأنه يتكون من عدة لاعبين محترفين بأوروبا ونجوم الأهلي".

ويلعب منتخب الجزائر أمام كاب فيردي وديا في مدينة قسنطينة يوم 12 أكتوبر على أن يواجه منتخب مصر يوم 16 من الشهر ذاته في الإمارات.

وتابع "مواجهة كاب فيردي ستكون صعبة لذا يجب التركيز في هذا الاختبار، فالمنافس يطبق كرة جميلة ومتأهل لكأس أمم إفريقيا".

وتواجد رياض محرز على رأس قائمة منتخب الجزائر خلاق التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

واختار جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر 25 لاعبا لخوض مواجهتي الرأس الأخضر ومصر.

وشهدت قائمة منتخب الجزائر استدعاء أمين جويري مهاجم رين الفرنسي لأول مرة، وكذلك محمد بشير بلومي (21 عاما) لاعب فارينزي البرتغالي ونجل لأخضر بلومي أسطورة الجزائر.

كما عاد إسلام سليماني مهاجم كوريتيبا البرازيلي لصفوف الخضر وكذلك حسام عوار لاعب روما، فيما استبعد بلماضي مهاجمه بغداد بونجاح هداف السد القطري.

جاءت قائمة الجزائر لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا - مصطفى زغبة - أسامة بن بوط.

خط الدفاع: هيثم لوصيف - رامي بن سبعيني، أحمد توبة - محمد أمين توجاي، يوسف عطال - عيسى ماندي - كيفين جيتون - ريان آيت نوري

الوسط: فارس شايبي - عبد القهار قادري - هشام بوداوي - راميز زروقي -حسام عوار -آدم زرقان - سفيان فيجولي -حسام عوار

خط الهجوم: رياض محرز - أمين جويري -سعيد بن رحمة - محمد بشير بلومي - إسلام سليماني - بدر الدين بوعناني - محمد أمين عمورة.

مصر الجزائر جمال بلماضي
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