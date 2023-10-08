بيلينجهام: لم أتوقع تلك البداية.. وبتلك الطريقة أحافظ على هدوئي في المباريات

شدد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد على أنه لم يتوقع تلك البداية مع الفريق الإسباني.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وحقق ريال مدريد الفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وسجل بيلينجهام هدفين في فوز فريقه ليصل إلى هدفه العاشر في نفس العدد من المباريات.

وقال بيلينجهام عبر قناة ريال مدريد: "أنا رجل يثق في نفسه ولكن لم أتوقع تلك البداية، لقد لعبت 10 مباريات فقط ويجب أن أحافظ على ذلك المستوى طوال الموسم، الآن حان الوقت الذهاب لإنجلترا أتمنى تحقيق انتصارين وأن أعود بنفس النسق".

واستمر "لن أسجل في كل مباراة ولكن يجب أن أحافظ على ذلك المستوى لنحقق أكبر عدد من المكاسب".

وأضاف "أنا أصل للمباريات بشكل مبكر لأرى المكان الذي سألعب فيه ولأن ذلك يشعرني بالهدوء، كنت أفعل ذلك طوال مسيرتي ولذلك الفضل في دخولي المباريات بدون توتر".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 24 في صدارة جدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي.