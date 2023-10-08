الأهلي ضد الإسماعيلي - الأحمر لاستمرار الهيمنة.. والدراويش لما لم يحدث منذ 13 عاما

مواجهة قوية منتظرة بين الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية المواجهة المرتقبة في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد.

ويسعى الأهلي لاستمرار هيمنته في الفترة الأخيرة بتاريخ المواجهات بين الفريقين.

أما الإسماعيلي فيبحث عن انتصاره الأول على الأهلي منذ نوفمبر 2010.

ويعود آخر انتصار للإسماعيلي على الأهلي في نوفمبر 2010 وانتهى بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري.

ومنذ ذلك الانتصار للدراويش، لم ينجح الإسماعيلي خلال 20 مواجهة في الدوري تحقيق أي فوز.

استمرار الهيمنة

فاز الأهلي في آخر مواجهتين بالدوري أمام الإسماعيلي وكان ذلك في الدورين الأول والثاني من نسخة الموسم الماضي.

وافتتح الأهلي الموسم الماضي بالفوز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل، قبل أن يحقق الفوز بنفس النتيجة في الدور الثاني.

ومنذ انتصار الدراويش الأخير في الدوري، نجح الأهلي في تحقيق الفوز بـ 13 مباراة من أصل 20 بين الفريقين.

بينما حسم التعادل سبع مواجهات بين الأهلي والإسماعيلي، آخرها في أغسطس 2022 عندما تعادل الفريقان سلبيا بدون أهداف في الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

وبعيدا عن مسابقة الدوري، تواجه الفريقان مرة وحيدة خلال تلك الفترة خارج الدوري وكان ذلك في مسابقة كأس الرابطة بيناير 2022.

وانتهى اللقاء وقتها بالتعادل بهدف لكل منهما.

عودة الدراويش

يسعى الإسماعيلي لتحقيق انتصاره الأول على الأهلي منذ نوفمبر 2010.

وتغلب الدراويش وقتها على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت المباراة السابقة لتلك المواجهة قد انتهت أيضا بفوز الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبعد 21 مواجهة بينهم 20 في الدوري، يسعى الإسماعيلي للعودة بانتصار غائب عن الأهلي منذ 13 عاما.

القيادة الفنية

يلعب مارسيل كولر ثالث مبارياته أمام الإسماعيلي بعد خوض منافستي الموسم الماضي.

وتغلب كولر على الإسماعيلي في المباراتين بنتيجة واحدة، بهدف دون مقابل.

أما إيهاب جلال فيلعب مباراته رقم 16 أمام الأهلي، ولم يذق طعم الانتصار ضد الأحمر سوى مرة واحد في نوفمبر 2015 عندما تغلب بهدف دون مقابل مع فريق مصر للمقاصة.

وخلال 15 مواجهة سابقة، خسر إيهاب جلال في 11 مناسبة وتعادل 3 مرات.

وسبق وأن قاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي أمام الأهلي وكان ذلك في أغسطس 2021 وانتهت المواجهة بهدف لكل فريق.