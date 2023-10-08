الاتحاد الآسيوي: إعادة مباراة اتحاد جدة وسبهان الإيراني؟ لا اتفاق حول ذلك

شدد الماليزي داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدم وجود أي اتفاق مع أطراف أزمة مباراة سباهان الإيراني والاتحاد في دوري أبطال القارة من أجل إعادتها، كما تردد خلال الأيام الماضية.

وألغيت مباراة سباهان أصفهان الإيراني واتحاد جدة في دوري أبطال آسيا، بسبب ظروف غير متوقعة، حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال جون في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "الاتحاد الآسيوي لا يعلم أي شيء عن الاتفاقيات التي تحدّث عنها البعض خلال الأيام الماضية، وليس طرفًا فيها، إطلاقا".

وتابع الأمين العام للاتحاد الآسيوي "لجنة الانضباط، ستحسم قضية هذه المباراة قريبا".

وأضاف "اللجنة تسير خطوةً بخطوة، ولا تستعجل إعلان القرار المنتظر".

وبسؤاله عن توقعاته حول موعد إعلان لجنة الانضباط لقرارها النهائي، رد قائلا "أتمنى أن تحسم القضية قبل الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي ستنطلق يوم 23 أكتوبر الجاري".

وكان حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران قد كشف عن الوصول إلى اتفاق مع الجانب السعودي حول حل أزمة مباراة سباهان أصفهان الإيراني واتحاد جدة.

وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية قبل أيام: " العلاقات بين الرياض وطهران تسير في الاتجاه الصحيح، ولا يجب أن تصبح الرياضة أداة سياسية في يد طرف أمام الآخر، لذلك فقد اتفقنا مع الجانب السعودي على إعادة المباراة بين الاتحاد وسباهان أصفهان في وقت لاحق".

وكان المقرر أن يلاقي الاتحاد نظيره الإيراني على ملعب نقش جهان في أصفهان، لكن انطلاقة المباراة تأخرت قبل أن يتم إلغاؤها، وتتوجه بعدها بعثة الفريق الغربي إلى المطار استعداداً للعودة إلى جدة.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان عقب إلغاء المباراة: "تم إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان بسبب ظروف غير متوقعة. نجدد التزامنا بتوفير السلامة للاعبي وأعضاء الأندية دائما. وسيتم إحالة ملف المباراة إلى اللجان المختصة".

ماذا حدث؟

تم إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني بقرار مراقب المباراة.

ورفض لاعبو الاتحاد النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وطلب اللاعبون من طاقم الحكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل من ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون استجابة وفقا لذات المصدر.

ويتواجد في المدخل المؤدي للملعب تمثال لـ قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في يناير 2020.

المباراة التي كان يفترض أن يستضيفها ملعب نقش جهان، كانت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الفريقان في المجموعة الثالثة رفقة القوة الجوية العراقي وأولماليك الأوزبكي.

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