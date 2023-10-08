إصابة بنزيمة في دربي جدة لن تبعده عن الملاعب

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 12:56

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة وميندي - دربي جدة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الإصابة التي تعرض لها الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة في الدقائق الأخيرة من مواجهة دربي جدة أمام أهلي جدة ليست مقلقة.

وأوضح التقرير أن الجهاز الطبي للنمور شخص الإصابة كشد عضلي بسيط، حدث له بعد الجهد الذي بذله خلال الدقائق الـ90 للمباراة.

وأضاف التقرير أن بنزيمة سيخضع لبرنامج تأهيلي خلال فترة التوقف الدولي التي تبدأ يومن الأحد تحت إشراف مدربه الشخصي خافيير أتالايا.

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وبذلك سيكون النجم الفرنسي جاهزا للعودة بشكل أقوى قبل انطلاق الجولة العاشرة من الدوري السعودي عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

يذكر أن بنزيمة - 35 عاما - أعلن اعتزاله الدولي في 2022.

وكان بنزيمة عاد من إصابة في عضلة الفخذ التي تعرض لها الفترة الماضية، وشارك مع زملائه اللاعبين فقط في آخر تدريبين قبل مواجهة الدربي.

وفاز أهلي جدة على اتحاد جدة بهدف دون رد في دربي المدينة ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وسجل الايفواري فرانك كيسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة.

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى 19 نقطة في المركز الخامس متخلفا عن الاتحاد صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

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