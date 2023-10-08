NBA - مينيسوتا يجدد فوزه على دالاس في أبو ظبي

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

مينيسوتا تيمبروولفز

كرر مينيسوتا تمبروولفز فوزه على دالاس مافريكس في ثاني مباراة تحضيرية للموسم الجديد من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA.

المباراة التي انتهت بفوز تمبروولفز على مافريكس بنتيجة 104-94 أقيمت في صالة الاتحاد أرينا بأبو ظبي.

وتفوق تمبروولفز منذ البداية وأنهى أنهى الربع الأول بفارق 9 نقاط، 29-20.

واستمر في التفوق حتى أنهى النصف الأول بفارق عشر نقاط، بنتيجة 53-43.

ووسع مينيسوتا الفارق مع نهاية الربع الثالث إلى 11 نقطة.

قبل أن ينهي اللقاء بنتيجة 104-94.

ولم يشفع تألّق جادن هاردي الذي سجل 22 نقطة لدالاس ولا زميله السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي أحرز 18 نقطة.

في الجانب المقابل، سجل كارل أنتوني تاونز 14 نقطة لمينيسوتا مثل زميله ناز ريد.

وبذلك كرر الفوز على دالاس مافريكس بعد المباراة الأولى التي جمعتها في الصالة نفسها يوم الخميس وانتهت بنتيجة 111-99.

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