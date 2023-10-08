الهزيمة الأولى لـ ميسي.. إنتر ميامي يخسر أمام سينسيناتي

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 11:42

كتب : FilGoal

بوسكيتس - ميسي - إنتر ميامي

تعرض ليونيل ميسي للهزيمة الأولى له بقميص إنتر ميامي بعد الخسارة أمام سينسيناتي متصدر ترتيب الدوري الأمريكي بهدف دون مقابل.

وشارك ميسي بديلا في آخر 36 دقيقة بالمباراة ليشهد الخسارة الأولى له مع إنتر ميامي في مشاركته الـ13 مع الفريق.

وفشل إنتر ميامي في تحقيق الفوز بآخر أربع مباريات خاضهم في الدوري الأمريكي بتعادلين وهزيمتين.

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وتجمد رصيد إنتر ميامي عند النقطة 33 من 32 مباراة خاضهم الفريق، بينما سينسيناتي في الصدارة بـ 68 نقطة من 33 مباراة.

ويستضيف إنتر ميامي فريق تشارلوت فجر الخميس 19 من أكتوبر الجاري بالجولة المقبلة من الدوري الأمريكي.

ويتأهل أول 7 فرق في جدول الترتيب إلى ثمن نهائي الدوري الأمريكي، بينما صاحبا المركزين الثامن والتاسع يلعبان من دور الـ32.

وحسمت أندية سينسيناتي وأورلاندو سيتي وفيلاديلفيا وكولومبوس ونيو إينجلاند وأتالانتا تأهلها لثمن النهائي.

ومنذ انتهاء التوقف الدولي في سبتمبر الماضي، غاب ميسي عن ست مباريات مع إنتر ميامي بسبب الإصابة بينما شارك في مواجهة تورتنو قبل أن يتم استبداله بعد 36 دقيقة خوفا من تفاقم الإصابة.

ويعود ميسي للمشاركة مجددا وهذه المرة كبديل.

وساهم ميسي في 16 هدفا مع إنتر ميامي إذ سجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين.

ليونيل ميسي الدوري الأمريكي إنتر ميامي
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