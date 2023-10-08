كرة يد - ديفيز: لقب دوري الأبطال كان مهما للأهلي.. والاستعداد للمونديال معقد

أعرب الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق رجال الأهلي لكرة اليد عن أهمية التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه بعد التغلب على شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 36-22.

وقال ديفيز عبر صفحة الأهلي الرسمية: "سعيد جدا بالتتويج بلقب دوري الأبطال مع الأهلي، يجب أن نحارب على كل بطولة وكان ذلك اللقب مهم للنادي والجمهور لأنه غائبا منذ فترة".

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال للمرة الأولى منذ نسخة 2016 والتي أقيمت في بوركينا فاسو.

وأوضح ديفيز "كان هناك انضباط وتركيز على مدار الأسبوعين الماضيين داخل وخارج الملعب وبالتالي كانت النتيجة الطبيعية التتويج باللقب".

وبسؤاله عن مونديال الأندية أجاب ديفيز "الاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية معقد جدا".

وكشف المدرب الإسباني "الأسبوعين السابقين للبطولة سيكون اللاعبون مع المنتخب، ليس لنا فقط ولكن لجميع الفرق المشاركة مثل ماجديبورج وبرشلونة".

واختتم ديفيز تصريحاته "نعمل يوميا بجد من أجل المنافسة على جميع البطولات وفي نهاية الموسم سنرى ماذا حققنا".