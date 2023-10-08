كرة طائرة - إلى باريس 2024.. منتخب مصر يخسر بصعوبة من فنلندا وهزيمة جديدة لتونس

حسم منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة تفوقه على مستوى المنتخبات الإفريقية بالتصنيف العالمي للعبة بعد ختام التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويتأهل منتخب رجال مصر للكرة الطائرة إلى الأولمبياد للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ ريو 2016.

وخسر منتخب مصر بصعوبة أمام فنلندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في ختام دور المجموعات.

وفي الوقت نفسه تعرض منتخب تونس لهزيمة جديدة وهذه المرة بثلاثة أشواط دون مقابل أمام تركيا.

واحتل منتخب مصر المركز السابع من ترتيب مجموعة التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، والتي أقيمت في طوكيو، وذلك بتحقيق انتصارين و 5 نقاط.

أما منتخب تونس فتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة ودون تحقيق أي انتصار.

وبذلك يكون قد فشل منتخبا مصر وتونس في حسم بطاقة التأهل المباشرة من التصفيات إذ يصعد أول وثاني المجموعة إلى باريس 2024.

باريس 2024

بعد فشل جميع منتخبات قارة إفريقيا في حسم بطاقة تأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، يتأهل صاحب أفضل مركز بالتصنيف العالمي وذلك في يونيو 2024.

وحسم منتخب مصر تواجده في أفضل مركز بالتصنيف العالمي، إذ يتواجد حاليا بالمركز الثامن عشر برصيد 164.05 نقطة كأفضل منتخب إفريقي.

بينما يحل منتخب تونس ثانيا بعد تراجعه إلى المركز الخامس والعشرين برصيد 145.09 نقطة.

ولا توجد أي ارتباطات دولية حتى يونيو 2024 سوى منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها مارس المقبل في غانا.

وفي حال احتساب نتائج دورة الألعاب الإفريقية ضمن النقاط الرسمية للتصنيف العالمي سيتم الانتظار حتى مارس المقبل والأقرب حتى الآن هو عدم احتساب النتائج أسوة بدورة الألعاب الآسيوية مما يعني تأهل مصر الرسمي إلى باريس 2024.

وبالرغم من ذلك فأن المنتخب المصري يتفوق على تونس أقرب منافسيه بـ 19 نقطة كاملة حتى الآن.

مصر في الأولمبياد

بعد حسم الفراعنة تأهلهم إلى أولمبياد باريس سيكون ذلك هو التمثيل السادس لمنتخب مصر للكرة الطائرة في دورة الألعاب الأولمبية.

وكان آخر تمثيل مصري في منافسات الطائرة بالأولمبياد بمسابقة ريو دي جانيرو 2016 والتي شهدت الانتصار المصري الأول.

وشارك منتخب مصر للكرة الطائرة في الأولمبياد أعوام 76 و84 و2000 و2008 و2016.

ويقترب المنتخب المصري من تسجيل المشاركة السادسة في باريس 2024.