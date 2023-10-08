مواعيد مباريات الأحد 8 أكتوبر 2023.. الأهلي ضد الإسماعيلي وقمة سيتي أمام أرسنال

يشهد اليوم الموافق الأحد 8 من أكتوبر 2023 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

ويواجه الأهلي فريق الإسماعيلي في قمة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

يلعب الأهلي أمام الإسماعيلي في قمة الجولة الثالثة من المسابقة في تمام السابعة مساء.

ويقام اللقاء على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما في نفس التوقيت يستضيف بيراميدز فريق إنبي في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة الثامنة من المسابقة بإقامة أربع مباريات بينهما ثلاثة في توقيت واحد بتمام الرابعة عصرا.

يحل أستون فيلا ضيفا على ولفرهامبتون، بينما وست هام يستضيف نيوكاسل.

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويشهد ختام اليوم قمة الجولة عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على أرسنال في السادسة والنصف مساء بملعب الإمارات.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا على غرناطة في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف أتليتكو مدريد فريق ريال سوسيداد في الخامسة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

كرة سلة

يلعب الأهلي أمام الفتح السعودي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة العربية للأندية.

ويقام اللقاء في تمام الثامنة والنصف مساء ويذاع عبر قناتي دبي الرياضية والكأس القطرية.

أما الاتحاد فحسم تأهله بعد انسحاب خدمات البريج الفلسطيني بسبب الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

دوري المحترفين

يشهد اليوم الأحد مباراتين من منافسات دوري المحترفين المصري بالقسم الثاني.

يلعب حرس الحدود أمام نادي وي، بينما غزل المحلة يواجه أبو قير للأسمدة.

وتقام المباراتان في تمام الرابعة عصرا.