ميهوب يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ عمر كمال عبد الواحد

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 00:53

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد

كشف علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر حقيقة وصول عروض لـ عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق.

ويتألق عمر كمال الموسم الجاري حيث سجل هدفين ضد الداخلية وطلائع الجيش بتسديدات من خارج منطقة الجزاء.

وقال ميهوب عبر صدى البلد: "تحدثت مع عمر كمال وأخبرني بأنه في كامل تركيزه مع مودرن فيوتشر".

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وأوضح "بعد عودته من التوقف الدولي مع منتخب مصر ستُعقد جلسة مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي ووالد اللاعب لتحديد الأفضل له وللنادي".

وشدد "اللاعب يمتد تعاقده لنهاية الموسم الجاري مع مودرن فيوتشر، وسنصل للحل الأفضل خلال الفترة المقبلة".

وافتتح عمر كمال أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر أمام تونس بتسديدة قوية في التوقف الدولي بشهر سبتمبر الماضي.

وانضم عمر كمال لصفوف فيوتشر صيف 2021 قادما من المصري، علما بأنه وقع للزمالك لكن انتقاله توقف بسبب إيقاف الأبيض عن القيد في نفس الصيف.

الظهير البالغ 30 عاما ارتدى قميص فيوتشر في 62 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 1 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية 2021.

عمر كمال عبد الواحد مودرن فيوتشر
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