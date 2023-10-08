حوار في الجول - وكيل عمر سيد معوض: هذه تطورات مفاوضات بيتيس.. حظه سيئ وكل أندية مصر تتمناه

تحدث محمد قدري الشريك المؤسس لشركة "ماس كي فوتبول - MQF" التي تتولى وكالة اللاعب عمر سيد معوض عن مستجدات علاجه من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي، ومفاوضات ريال بيتيس الإسباني لضمه من الأهلي.

وإليكم ما قاله قدري في حواره مع FilGoal.com

ما هي مستجدات إصابة عمر سيد معوض؟

لقد أجرى الجراحة على يد كريستيان فينك أحد أمهر الجراحين في العالم، وهو نفسه الذي أجرى الجراحة لمانويل نوير وليروي ساني وساديو ماني ولوكاس هيرنانديز، وسيعود خلال ٦ أو ٧ أشهر وفقا لما قاله الطبيب.

كيف تسير المفاوضات لانتقاله إلى ريال بيتيس ؟

ريال بيتيس أرسل عرضا جديدا للنادي الأهلي ونحن متفائلون بسيرها في الوقت الحالي.

هل قضى عمر معوض فترات معايشة مع أندية أخرى غير ريال بيتيس؟

لا أريد الحديث عن فترات معايشة أخرى قضاها اللاعب أو أسماء أندية أخرى احتراما لريال بيتيس، فهو النادي الأكثر جدية والذي تقدم بعرض رسمي.

هل هناك عروض داخل مصر؟

عمر لاعب للنادي الأهلي. إنه موهبة فذة وكل أندية مصر تتمنى التعاقد معه وهذا أمر طبيعي ولكن لا توجد عروض رسمية، أما من الخارج فالعرض الرسمي الوحيد قدمه ريال بيتيس.

ماذا إذا لم تنجح المفاوضات؟ هل سيستمر أم يبحث عن عرض خارجي آخر؟

عمر لاعب للنادي الأهلي ولن يخرج إلا من خلاله. المؤشرات إيجابية في المفاوضات ولكن إذا لم تكتمل سيظل لاعبا للنادي الأهلي.

اللاعب يطمح في الاحتراف وكل شيء على ذلك الطريق يتم من خلال الأهلي.

عمر لم يكمل سن ١٧ عاما والمميزون من فئته عادة ما يلعبون مع فريق تحت ١٩ عاما، بينما كان يلعب هو في بيتيس مع الفريق الثاني B مباشرة (تحت ٢٣ عاما) وهذا يدل على كونه لاعب مميز وموهوب وله مستقبل.

حظه سيئ بسبب تعرضه للإصابة في نفس يوم تلقيه العرض الأول من بيتيس، الذي بدوره يتابع اللاعب وكل خطوات علاجه، وجدد اهتمامه به معتبرا أنها إصابة معتادة في كرة القدم لن تغير رأي النادي في ضمه، وهذا موقف نشيد به.

ما هو مركزه المفضل في الملعب؟

مركزه المفضل هو الجناح الأيمن ولكن يمكنه اللعب على الطرف الأيسر وكصانع ألعاب وكمهاجم وهمي أيضا.

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وقضى عمر فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس الماضي.

ووافق الأهلي على سفر عمر معوض إلى إسبانيا من أجل خوض التجربة في ظل الحرص على مصلحته.

وشارك معوض في فترة إعداد الفريق الثاني لريال بيتيس (كبار) بالرغم أنه مواليد 2006.

ويترقب ريال بيتيس اللاعب حتى يصل إلى سن 18 عاما وهو السن القانوني لإبرام التعاقد معه.

وخاض عمر معوض فترة معايشة سابقة في البرتغال خلال الموسم المنقضي.