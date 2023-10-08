هيثم عرابي: اللعب في الكونفدرالية خطوة كبيرة.. ولم نفعل شيئا بعد في الدوري

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 00:41

كتب : FilGoal

هيثم عرابي

وصف هيثم عرابي المدير التنفيذي لمودرن فيوتشر على المجموعة فريقه في بطولة الكونفدرالية بالصعبة جدا.

وتواجد مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي وحامل اللقب اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال عرابي على قناة "أون تايم سبورتس 2": "اللعب في الكونفدرالية خطوة كبيرة لنا ونتواجد في مجموعة صعبة جدا، إذ يتواجد اتحاد العاصمة حامل لقب البطولة، وأيضا الهلال الليبي الذي يدربه محمد عودة، لكن لدينا تفاؤل في تخطي دور المجموعات".

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وعن المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري واعتراض إنبي قال: "لا أريد أن أعلق على اعتراض إنبي بتواجدنا في البطولة، نركز فقط على فريقنا ولذلك لا أريد التعقيب، نأخذ المباريات واحدة تلو أخرى، لكن البطولة صعبة بتواجد الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وعن سر تألق الفريق قال: "اللاعبون حصلوا على جميع مستحقاتهم ولذلك لدينا استقرار كبير ماديا وبالتالي نركز في الملعب، وأيضا كل شخص في النادي يعمل في المكان الذي يتناسب معه فقط، لكن لم نفعل شيء والجميع يعلم ذلك".

ويحتل مودرن فيوتشر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة بعد الفوز الثالث على التوالي على طلائع الجيش أمس السبت بهدفين دون رد.

وأنهى تصريحاته قائلا: "جلست مع الإدارة قبل بداية الموسم وخططنا مع بعضنا البعض وكانت البداية بالتعاقد مع محمد محمود من الأهلي ومحمد صادق من بيراميدز".

ويتصدر فيوتشر ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت بعد مرور 3 جولات بعدما حقق الفوز على طلائع الجيش بثنائية.

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