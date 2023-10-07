"فلسطين حرة".. جماهير سيلتك تساند القضية الفلسطينية خلال مباراة كيلمارنوك

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

سيلتك

أظهرت جماهير سيلتك مساندتها لفلسطين وللقضية خلال مباراة الفريق اليوم أمام كيلمارنوك.

وفاز سيلتك على نظيره كيلمارنوك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الاسكتلندي.

ورفعت الجماهير أعلام فلسطين ولافتات مكتوب عليها "فلسطين حرة" وأيضا "النصر للمقاومة"، على خلفية الأحداث الفلسطينية الجارية اليوم السبت.

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وتعرف مجموعة ألتراس سيلتك بـ "جرين بريجيد" التي تساند القضية الفلسطينية.

ونتج هجوم فلسطين في عملية "طوفان الأقصى" اليوم بقتل 250 من العدو حتى الآن بحسب التقرير.

ويأتي هجوم فلسطين بعد يوم واحد من ذكرى انتصار الجيش في حرب أكتوبر 1973.

ويحتل سيلتك صدارة ترتيب جدول الدوري الاسكتلندي برصيد 22 نقطة.

سيلتك فلسطين الدوري الاسكتلندي
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