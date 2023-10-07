عبد الهادي: سنستقر على طريقة لعب وتشكيل الزمالك بعد فترة التوقف الدولي

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 22:40

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - مدحت عبد الهادي

أوضح مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك أن فريقه سيستقر على طريقة لعب معينة وتشكيل بعد فترة التوقف الدولي.

وتمكن الزمالك من الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف بعد التأخر في النتيجة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال مدحت عبد الهادي لقناة أون تايم سبورتس 2 عقب اللقاء: "نحاول العمل بطريقة معينة في الشوط الأول ومن ثم تم التغيير في الشوط الثاني".

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وأضاف "متى سنستقر على طريقة لعب واحدة؟ بعد المباراة على الأغلب سنستقر على طريقة لعب واحدة وحتى سنثبت التشكيل، الأقرب هي التي لعبنا بها الشوط الثاني".

وواصل "لعبنا بشكل جيد رغم طرد محمد عواد، واستفدنا من طرد محمد فتحي من البنك الأهلي وبذلك تعادلت الكفة وأصبحت المباراة أكثر ندية".

وعلق على طرد محمد عواد قائلا: "طرد محمد عواد؟ لا أريد الحديث عن التحكيم فهناك من هم على معرفة أكثر في الاستوديو".

وطرد حكم المباراة محمد عواد في الدقيقة 45 بعد عرقلته لكريم بامبو الذي انفرد بالمرمى بعد الهروب من دفاع الزمالك.

وأنهى حديثه قائلا: "أهدرنا فرصتين في أول 10 دقائق عن طريق أحمد سيد "زيزو" وعمر جابر، ولكن لعبنا بشكل جيد".

وارتقى الزمالك للمركز الخامس برصيد 5 نقاط، فيما يواصل البنك الأهلي تذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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