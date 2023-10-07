استعدادا لأمم إفريقيا.. 6 حكام مصريين في دورة كاف

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية 2021 - الصور من موقع كاف الرسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار نظيره الإفريقي "كاف" لـ 6 حكام مصريين للمشاركة في الدورة التي ينظمها لقضاة الملاعب.

ويأتي ذلك قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم الأفريقية المقبلة 2023 في كوت ديفوار.

ووجه كاف الدعوة لكل من أمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا (حكام ساحة)، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه (مساعدان)، ومحمود عاشور لتقنية الفيديو.

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وتفصلنا أيام قليللة عن قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المزمع إقامتها في كوت ديفوار.

ويقع منتخب مصر في التصنيف الأول للقرعة بين 6 فرق من أصل 24 مشاركا في البطولة.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

تقام القرعة يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

وتُذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

وحدد لها بشكل مبدئي الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت جرينيتش) كموعد لانطلاقها.

وجاء التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول

مصر- كوت ديفوار- السنغال- المغرب- تونس- الجزائر

التصنيف الثاني

نيجيريا- الكاميرون- مالي- بوركينا فاسو- غانا- الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث

جنوب إفريقيا- كاب فيردي- غينيا- زامبيا- غينيا الاستوائية- موريتانيا

التصنيف الرابع

غينيا بيساو- موزمبيق- ناميبيا- أنجولا- جامبيا- تنزانيا

وتقام البطولة في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

كأس أمم إفريقيا
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