بابافاسيليو: لم نستحق الخسارة أمام الزمالك

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 22:27

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - بابافاسيليو

أبدى نيكوديموس بابافاسيليو مدرب البنك الأهلي اعتقاده بأن فريقه لم يستحق الخسارة أمام الزمالك في مباراة الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال بابافاسيليو عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا نستحق هذه الخسارة. قدمنا شوط أول عظيم وأتيحت لنا العديد من الفرص".

وأضاف "استطعنا استغلال أخطاء الزمالك الدفاعية وسجلنا هدفا، ولكن في الشوط الثاني أخطأنا وبدأنا بشكل سيئ ولست سعيدا بذلك".

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وتابع "كنا متقدمون بهدف وبفارق لاعب أيضا (بعد طرد محمد عواد) وكان علينا مواصلة الهجوم. تلك مباراة ما كان ينبغي أن يخسرها".

وأوضح "سعيد بالأداء في الشوط الأول ولكننا لم نتعامل مع المباراة بشكل جيد ولم نكن حريصين، وبعد طرد لاعبنا (محمد فتحي) أصبحت المباراة 10 ضد 10 ورغم ذلك خلقنا الفرص".

وواصل "علينا أن نستمر في العمل فقد كانت فرصة عظيمة، ولدينا جدول صعب في البداية وكنا نعرف ذلك، وبالتالي كان لا بد أن نفوز".

واختتم "في كرة القدم علينا دائما أن نعمل ونستمر من أجل التحسن، وهذا ما سنفعله فأنا أثق باللاعبين لتقديم موسم رائع".

وحقق الزمالك أول فوز له في الدوري الموسم الحالي بفضل صاروخي زيزو وشيكابالا في الجولة الثالثة من الدوري المصري على حساب البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

تقدم البنك الأهلي بهدف كريم بامبو، فيما قلب الأبيض النتيجة في الشوط الثاني بهدفي أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وارتقى الزمالك للمركز الخامس برصيد 5 نقاط، فيما يواصل البنك الأهلي تذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

شهد اللقاء وصول زيزو وشيكابالا للهدف رقم 50 في الدوري المصري.

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