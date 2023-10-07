خدمة في الجول - أتوبيسات مجانية لـ جماهير الأهلي من أجل مباراة الإسماعيلي

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 22:13

كتب : حسام نور الدين

إمام عاشور - الأهلي ضد إنبي

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية غدًا الأحد، لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

ويبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة 11 ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع لتذكرة المباراة وبطاقة المشجع "فان آي دي" الخاصة به.

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كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

وتقام المباراة يوم الأحد 8 أكتوبر على ملعب برج العرب في السابعة مساء.

ولعب الأهلي مباراة واحدة في الدوري فاز فيها على المصري بنتيجة 4-0، بينما تأجل لقاء الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا.

وخسر الإسماعيلي المباراة الأولى أمام زد 1-0، بينما فاز على الاتحاد السكندري 3-1 في الجولة الثانية.

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