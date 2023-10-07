الأولى منذ القمة.. البنا حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وسيتولى محمود البنا قيادة الطاقم التحكيمي في المباراة التي ستقام على استاد برج العرب.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

حكم الساحة: محمود البنا

الحكم المساعد 1: أحمد حسام طه

الحكم المساعد 2: سمير جمال

الحكم الرابع: السيد منير

حكم الفيديو: عمرو الشناوي

حكم الفيديو المساعد: محمد نهاد

وأدار البنا 8 مباريات للأهلي في الموسم الماضي، 7 في الدوري شهدت 6 انتصارات أبرزها وآخرها مباراة القمة أمام الزمالك (4-1)، وتعادل وحيد أمام فيوتشر بدون أهداف.

بالإضافة إلى مباراة كأس السوبر التي فاز فيها الأهلي على بيراميدز بنتيجة 1-0 في الوقت الإضافي.

أما فيما يخص الإسماعيلي فقد أدار له 4 مباريات، شهدت 3 هزائم وتعادل وحيد.

ولعب الأهلي مباراة واحدة في الدوري فاز فيها على المصري بنتيجة 4-0، بينما تأجل لقاء الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا.

وخسر الإسماعيلي المباراة الأولى أمام زد 1-0، بينما فاز على الاتحاد السكندري 3-1 في الجولة الثانية.