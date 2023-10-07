فوز مثير لـ دورتموند على يونيون برلين.. وهداف الدوري يقود شتوتجارت للصدارة

حقق بروسيا دورتموند الفوز على يونيون برلين بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة السابعة من الدوري الألماني.

تقدم نيكلاس فولكروج بالهدف الأول لدورتموند في الدقيقة السابعة بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها الخارس.

وتعادل روبن جوسينس بعد دقيقتين ليونيون برلين.

وفي الدقيقة الـ 31 تقدم برلين بالهدف الثاني عن طريق ليوناردو بونوتشي من ركلة جزاء.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني تعادل نيكولاس شلوتيربيك لدورتموند.

وتقدم دورتموند من جديد في الدقيقة الـ 54 عن طريق جوليان براندت بعد تمريرة من ماركو رويس.

وأنهى جوليان رييرسون رباعية دورتموند في الدقيقة الـ 71.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى النقطة الـ 17 في المركز الثاني خلف شتوتجارت صاحب الصدارة بفارق نقطة.

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وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت حقق شتوتجارت الفوز على فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ساهرو جوراسي أهداف شتوتجارت الثلاثة في المباراة.

اللاعب الغيني وصل للهدف الـ 13 في الدوري الألماني منذ بداية الموسم الحالي وأصبح على بعد ثلاثة أهداف فقط من الوصول لرقم هداف الدوري بالموسم الماضي.