فوز مثير لـ دورتموند على يونيون برلين.. وهداف الدوري يقود شتوتجارت للصدارة

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

نيكلاس فولكروج - دورتموند ضد يونيون برلين

حقق بروسيا دورتموند الفوز على يونيون برلين بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة السابعة من الدوري الألماني.

تقدم نيكلاس فولكروج بالهدف الأول لدورتموند في الدقيقة السابعة بمتابعة لرأسيته التي تصدى لها الخارس.

وتعادل روبن جوسينس بعد دقيقتين ليونيون برلين.

أخبار متعلقة:
50 لـ زيزو وشيكابالا.. الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويحقق الفوز الأول يوفنتوس يفوز في الدربي بهدفين ضد تورينو بالعلامة الكاملة.. موردن فيوتشر يفوز على طلائع الجيش ويتصدر الدوري شيكابالا يكتب هدفه رقم 50 في الدوري بصاروخية في شباك البنك الأهلي

وفي الدقيقة الـ 31 تقدم برلين بالهدف الثاني عن طريق ليوناردو بونوتشي من ركلة جزاء.

وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني تعادل نيكولاس شلوتيربيك لدورتموند.

وتقدم دورتموند من جديد في الدقيقة الـ 54 عن طريق جوليان براندت بعد تمريرة من ماركو رويس.

وأنهى جوليان رييرسون رباعية دورتموند في الدقيقة الـ 71.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى النقطة الـ 17 في المركز الثاني خلف شتوتجارت صاحب الصدارة بفارق نقطة.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت حقق شتوتجارت الفوز على فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ساهرو جوراسي أهداف شتوتجارت الثلاثة في المباراة.

اللاعب الغيني وصل للهدف الـ 13 في الدوري الألماني منذ بداية الموسم الحالي وأصبح على بعد ثلاثة أهداف فقط من الوصول لرقم هداف الدوري بالموسم الماضي.

الدوري الألماني بروسيا دورتموند يونيون برلين
نرشح لكم
طرد حارسي الفريقين وجيرو بالقفازات.. ميلان ينتصر على جنوى بسيناريو مجنون "فلسطين حرة".. جماهير سيلتك تساند القضية الفلسطينية خلال مباراة كيلمارنوك فينيسيوس: هذا مفتاح فوزنا على أوساسونا.. واستمتع باللعب مع بيلينجهام يوفنتوس يفوز في الدربي بهدفين ضد تورينو مؤتمر أنشيلوتي - عن بيلينجهام "الأفضل في العالم".. وكواليس عدم تسديد رودريجو لركلة الجزاء موعد نهائي كأس العالم 2030.. وخريطة الافتتاح ماكتوميناي: التسجيل في الوقت القاتل أفضل لحظة لي في كرة القدم بيلينجهام يواصل التسجيل.. ريال مدريد يسحق أوساسونا برباعية
أخر الأخبار
ميهوب يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ عمر كمال عبد الواحد 2 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول - وكيل عمر سيد معوض: هذه تطورات مفاوضات بيتيس.. حظه سيئ وكل أندية مصر تتمناه 10 دقيقة | الدوري المصري
هيثم عرابي: اللعب في الكونفدرالية خطوة كبيرة.. ولم نفعل شيئا بعد في الدوري 15 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك - رئيس ساجرادا: نستهدف الوصول لأبعد مدى ممكن والتأهل لنهائي الكونفدرالية 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
طرد حارسي الفريقين وجيرو بالقفازات.. ميلان ينتصر على جنوى بسيناريو مجنون 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
"فلسطين حرة".. جماهير سيلتك تساند القضية الفلسطينية خلال مباراة كيلمارنوك ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - عودة رضا سليم وغياب كهربا أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
عبد الهادي: سنستقر على طريقة لعب وتشكيل الزمالك بعد فترة التوقف الدولي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر