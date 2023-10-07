يوفنتوس يفوز في الدربي بهدفين ضد تورينو

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

ميليك

فاز يوفنتوس بدربي ديلا مولي على خصمه تورينو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل هدفين السيدة العجوز فيديريكو جاتي وأركاديوش ميليك.

وتمكن فيديريكو جاتي من افتتاح النتيجة للبيانكونيري في الدقيقة 47 بعد تسديدة مقصية من مويس كين أبعدها ريكاردو رودريجيز مدافع تورينو وتابعها جاتي ليسجل الهدف الأول.

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وأضاف ميليك الهدف الثاني في الدقيقة 62 من رأسية بعد عرضية من فيليب كوستيتش من ركلة ركنية.

اليوفي يحسم الديربي ⚪️⚫️✅

يوفنتوس يفوز على تورينو بنتيجة 2-0 ويصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو مؤقتاً

شاهد هدفي المباراة ⚽️📽️#يوفنتوس_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/yTivusAY02

بهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ17 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وقلص يوفنتوس الفارق مع إنتر إلى نقطتين مستغلا تعادل النيراتزوري مع بولونيا بهدفين لكل فريق.

وتجمد رصيد تورينو عند النقطة التاسعة محتلا المركز التاسع.

يوفنتوس تورينو الدوري الإيطالي ميليك فيديريكو جاتي
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