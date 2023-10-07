50 لـ زيزو وشيكابالا.. الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويحقق الفوز الأول

حقق الزمالك أول فوز له في الدوري الموسم الحالي بفضل صاروخي زيزو وشيكابالا في الجولة الثالثة من الدوري المصري على حساب البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

تقدم البنك الأهلي بهدف كريم بامبو، فيما قلب الأبيض النتيجة في الشوط الثاني بهدفي أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وارتقى الزمالك للمركز الخامس برصيد 5 نقاط، فيما يواصل البنك الأهلي تذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

شهد اللقاء وصول زيزو وشيكابالا للهدف رقم 50 في الدوري المصري.

التشكيل

دفع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك بـ سيف الدين الجزيري في الهجوم، وثلاثي في الدفاع.

في المقابل تواجد أحمد مدبولي وأحمد النادري في وسط البنط الأهلي، وفي الهجوم كريم بامبو ومحمود قاعود وأسامة فيصل.

وصف المباراة

أشعل أحمد سيد "زيزو" اللقاء من البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة السابعة.

وبعد دقيقة أشهر محمد معروف حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه محمود علاء بعد عرقلة أسامة فيصل.

في الدقيقة 11 تألق أبو جبل وتصدى لتسديدة قوية ثم أمسك الكرة على مرتين رغم تدخل لاعب الزمالك معه.

وفي الدقيقة 17 تألق محمد عواد في أول اختبار له وأمسك تسديدة من مقصية أسامة فيصل.

هدأت أحداث المباراة قليلا وبرأسية من محمد عبد الغني تألق أبو جبل وحولها لركنية في الدقيقة 37.

ومن مرتدة سريعة للبنك الأهلي في الدقيقة 39 قادها أسحاق يعقوب أطلق معروف صافرته باحتساب ركلة جزاء للبنك بسبب لمسة يد على إبراهيما نداي، لكنه عدّل قراره واحتسبها ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

🔥🔥بعد احتسابه ركلة جزاء لفريق البنك الأهلي.. حكم المباراة يعود ويحتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء.. وعواد يتصدى pic.twitter.com/rvgpuxyiLq — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2023

أحمد مدبولي سدد الركلة الحرة المباشرة في يد عواد دون أدنى خطورة.

في الدقائق التالية حاول لاعبو البنك الأهلي استغلال مساحات في دفاع الزمالك، وبالفعل في الدقيقة 44 انفرد كريم بامبو وراوغ عواد الذي عرقله من خارج منطقة الجزاء.

معروف أشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه الحارس ثم تأكد من صحة قراره عن طريق تقنية الفيديو.

محمد معروف حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجهة محمد عواد حارس الزمالك🔴🔴.. بعد اعتراضه لانفراد كريم بامبو لاعب البنك الأهلي pic.twitter.com/RY2424iAuB — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2023

شارك محمد صبحي بدلا من سيف الدين الجزيري في أول تغييرات اللقاء.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع مرر أحمد مدبولي الكرة لكريم بامبو داخل منطقة الجزاء التي غالطت صبحي في أول اختبار له بعد دقيقة وسكنت الشباك معلنا تقدم البنك الأهلي.

ورفع بامبو رصيده لـ 51 هدفا في 188 مباراة، كما سجل للموسم العاشر على التوالي في الدوري مع أندية الأهلي والإسماعيلي والزمالك والبنك الأهلي.

🔥⚽ كريم بامبو يسجل الهدف الأول لفريق البنك الأهلي في مرمى الزمالك بعد نزول محمد صبحي حارس الفريق مباشرة pic.twitter.com/415gjJl3zj — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2023

الشوط الثاني

دفع أوسوريو في الشوط الثاني بكل من حمزة المثلوثي ومصطفى الزناري بدلا من محمود علاء وحسام عبد المجيد.

أبو جبل تألق في الدقيقة 48 وتصدى لتسديدة أحمد فتوح.

وفي الدقيقة 53 تحصل محمد فتحي على بطاقة صفراء أولى بعد تدخل قوي على إبراهيما نداي في منتصف الملعب.

وبعد دقيقة مرر مصطفى الزناري كرة إلى أحمد سيد زيزو على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية تابعها أبو جبل دون حركة في الشباك.

ووصل زيزو للهدف 50 له في الدوري المصري بقميص الزمالك، كما ساهم في 90 هدفا في الدوري المصري خلال 140 مباراة (سجل 50 وصنع 40).

🔥⚽زيزوووو بتصويبة قوووية يسجل هدف التعادل للزمالك في شباك البنك الأهلي pic.twitter.com/n07LhJKumG — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2023

في الدقيقة 61 أشهر معروف بطاقة صفراء جديدة لأبو جبل بسبب إهدار الوقت.

ضغط الأبيض تواصل وشارك شيكابالا بدلا من إبراهيما نداي في الدقيقة 67.

وبعد دقيقتين أوقف معروف اللقاء وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه محمد فتحي ثم الحمراء وسط اعتراض من لاعب وسط البنك الأهلي لتتعادل كفة الفريقين في آخر 20 دقيقة من عمر اللقاء.

بطاقة حمراء لـ محمد فتحي لاعب البنك الأهلي 🔴🔴 في مباراة فريقه ضد الزمالك وكل فريق يستكمل المباراة بـ 10 لاعبين pic.twitter.com/DxcX9ycnyn — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2023

وتألق محمد صبحي في التصدي لرأسية محمود قاعود في الدقيقة 79.

ثم منع القائم الأيسر فرصة هدفا صاروخيا جديدا بتسديدة من حمزة المثلوثي ليظل التعادل مستمرا في الدقيقة 80.

مدفع من المثلوثي يصطدم بـ عارضة أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلي 🔥🔥 pic.twitter.com/2Q61Pi4xdO — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2023

وفي الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء سدد شيكابالا كرة أرضية قوية كتبت هدف فوز الزمالك على يمين أبو جبل.

🔥⚽ شيكا يا شيكا.. الزمالك يتقدم على البنك الأهلي بهدف من تسديدة رائعة من شيكابالا pic.twitter.com/ess8Kg4Ocw — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2023

الهدف يحمل أيضا رقم 50 لشيكابالا في الدوري بواقع 48 مع الزمالك و2 مع الإسماعيلي. حيث سجل قائد الأبيض في 13 موسما مختلفا بقميص الفريق في الدوري المصري.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز أول للزمالك في الدوري الموسم الجاري.