50 لـ زيزو وشيكابالا.. الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويحقق الفوز الأول

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 21:23

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حقق الزمالك أول فوز له في الدوري الموسم الحالي بفضل صاروخي زيزو وشيكابالا في الجولة الثالثة من الدوري المصري على حساب البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

تقدم البنك الأهلي بهدف كريم بامبو، فيما قلب الأبيض النتيجة في الشوط الثاني بهدفي أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وارتقى الزمالك للمركز الخامس برصيد 5 نقاط، فيما يواصل البنك الأهلي تذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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شهد اللقاء وصول زيزو وشيكابالا للهدف رقم 50 في الدوري المصري.

التشكيل

دفع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك بـ سيف الدين الجزيري في الهجوم، وثلاثي في الدفاع.

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في المقابل تواجد أحمد مدبولي وأحمد النادري في وسط البنط الأهلي، وفي الهجوم كريم بامبو ومحمود قاعود وأسامة فيصل.

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وصف المباراة

أشعل أحمد سيد "زيزو" اللقاء من البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة السابعة.

وبعد دقيقة أشهر محمد معروف حكم اللقاء بطاقة صفراء في وجه محمود علاء بعد عرقلة أسامة فيصل.

في الدقيقة 11 تألق أبو جبل وتصدى لتسديدة قوية ثم أمسك الكرة على مرتين رغم تدخل لاعب الزمالك معه.

وفي الدقيقة 17 تألق محمد عواد في أول اختبار له وأمسك تسديدة من مقصية أسامة فيصل.

هدأت أحداث المباراة قليلا وبرأسية من محمد عبد الغني تألق أبو جبل وحولها لركنية في الدقيقة 37.

ومن مرتدة سريعة للبنك الأهلي في الدقيقة 39 قادها أسحاق يعقوب أطلق معروف صافرته باحتساب ركلة جزاء للبنك بسبب لمسة يد على إبراهيما نداي، لكنه عدّل قراره واحتسبها ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

أحمد مدبولي سدد الركلة الحرة المباشرة في يد عواد دون أدنى خطورة.

في الدقائق التالية حاول لاعبو البنك الأهلي استغلال مساحات في دفاع الزمالك، وبالفعل في الدقيقة 44 انفرد كريم بامبو وراوغ عواد الذي عرقله من خارج منطقة الجزاء.

معروف أشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه الحارس ثم تأكد من صحة قراره عن طريق تقنية الفيديو.

شارك محمد صبحي بدلا من سيف الدين الجزيري في أول تغييرات اللقاء.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع مرر أحمد مدبولي الكرة لكريم بامبو داخل منطقة الجزاء التي غالطت صبحي في أول اختبار له بعد دقيقة وسكنت الشباك معلنا تقدم البنك الأهلي.

ورفع بامبو رصيده لـ 51 هدفا في 188 مباراة، كما سجل للموسم العاشر على التوالي في الدوري مع أندية الأهلي والإسماعيلي والزمالك والبنك الأهلي.

الشوط الثاني

دفع أوسوريو في الشوط الثاني بكل من حمزة المثلوثي ومصطفى الزناري بدلا من محمود علاء وحسام عبد المجيد.

أبو جبل تألق في الدقيقة 48 وتصدى لتسديدة أحمد فتوح.

وفي الدقيقة 53 تحصل محمد فتحي على بطاقة صفراء أولى بعد تدخل قوي على إبراهيما نداي في منتصف الملعب.

وبعد دقيقة مرر مصطفى الزناري كرة إلى أحمد سيد زيزو على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية تابعها أبو جبل دون حركة في الشباك.

ووصل زيزو للهدف 50 له في الدوري المصري بقميص الزمالك، كما ساهم في 90 هدفا في الدوري المصري خلال 140 مباراة (سجل 50 وصنع 40).

في الدقيقة 61 أشهر معروف بطاقة صفراء جديدة لأبو جبل بسبب إهدار الوقت.

ضغط الأبيض تواصل وشارك شيكابالا بدلا من إبراهيما نداي في الدقيقة 67.

وبعد دقيقتين أوقف معروف اللقاء وأشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه محمد فتحي ثم الحمراء وسط اعتراض من لاعب وسط البنك الأهلي لتتعادل كفة الفريقين في آخر 20 دقيقة من عمر اللقاء.

وتألق محمد صبحي في التصدي لرأسية محمود قاعود في الدقيقة 79.

ثم منع القائم الأيسر فرصة هدفا صاروخيا جديدا بتسديدة من حمزة المثلوثي ليظل التعادل مستمرا في الدقيقة 80.

وفي الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء سدد شيكابالا كرة أرضية قوية كتبت هدف فوز الزمالك على يمين أبو جبل.

الهدف يحمل أيضا رقم 50 لشيكابالا في الدوري بواقع 48 مع الزمالك و2 مع الإسماعيلي. حيث سجل قائد الأبيض في 13 موسما مختلفا بقميص الفريق في الدوري المصري.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بفوز أول للزمالك في الدوري الموسم الجاري.

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