شيكابالا يكتب هدفه رقم 50 في الدوري بصاروخية في شباك البنك الأهلي

وصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك إلى رقم جديد في الدوري المصري الممتاز، حيث سجل هدفه رقم 50 في المسابقة بصورة عامة.

جاء ذلك بتسديدة صاروخية في شباك البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد.

وحسمت التسديدة القوية انتصار الأبيض الأول في الموسم الحالي، بعد تعادلين أمام بيراميدز والجونة.

هدف شيكابالا كان رقم 48 له في الدوري بقميص الزمالك، حيث سجل هدفين مع الإسماعيلي.

ولعب شيكابالا 260 مباراة في الدوري حتى الآن.

وتأخر الزمالك أمام البنك بهدف كريم بامبو، بينما تعادل أحمد سيد زيزو للفريق الأبيض.

ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في الدوري، يحتل بها المركز الخامس.

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