بالعلامة الكاملة.. موردن فيوتشر يفوز على طلائع الجيش ويتصدر الدوري

حقق مودرن فيوتشر الفوز الثالث على التوالي منذ بداية الموسم وتلك المرة الانتصار جاء على حساب طلائع الجيش.

وفاز مودرن فيوتشر على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل على ملعب جهاز الرياضة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفا مودرن فيوتشر في المباراة كل من مروان محسن وعمر كمال عبد الواحد.

الفوز رفع رصيد مودرن فيوتشر للنقطة التاسعة في صدارة جدول الترتيب محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة الرابعة في المركز الخامس.

التشكيل

بدأ طلائع الجيش باللاعب بول جولس في خط الهجوم، بينما لعب فيوتشر بثلاثي خلف المهاجم أحمد عاطف.

أحداث المباراة

كاد طلائع الجيش أن يتقدم بالهدف الأول بتسديدة أرضية في الدقيقة الرابعة من كريم طارق ولكنها ارتدت من القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة تقدم مودرن فيوتشر عن طريق عمر كمال عبد الواحد بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء.

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💣😱 "صاروووخية لا تصد ولا ترد"



عمر كمال عبد الواحد يسجل الهدف الأول لفيوتشر في مرمى طلائع الجيش #ONTime_Sports pic.twitter.com/wasY2RE75Q — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2023

وبعد بداية الشوط الثاني بثلاث دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء لمودرن فيوتشر ارتكبها محمود رزق.

وتصدى لمحود عبد الرحيم "جنش" لركلة الجزاء بنجاح والتي سددها كريم طارق.

الركلة الجزاء في الثانية على التوالي التي يتصدى لها جنش.

وأضاف مودرن فيوتشر الهدف الثاني عن طريق مروان محسن في الدقيقة الـ 86 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

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👌🔥 "يا ولد يا لعييييب"



مروان محسن يسجل الهدف الثاني لمودرن فيوتشر في مرمى طلائع الجيش #ONTime_Sports pic.twitter.com/VcRcH7QGF1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2023

وسيلعب فيوتشر المباراة المقبلة ضد بيراميدز على استاد القاهرة، بينما سيحل طلائع الجيش ضيفا على المصري.