50 من 90.. زيزو يكتب رقما جديدا مع الزمالك في الدوري

وصل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك إلى رقم جديد مميز في مسيرته مع القلعة البيضاء في الدوري المصري الممتاز.

وسجل زيزو الهدف رقم 50 في الدوري بقميص الزمالك، وذلك في شباك البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد.

كما ارتفعت مساهمات زيزو التهديفية إلى 90 في الدوري، بواقع 50 هدفا و40 تمريرة حاسمة، وذلك في 140 مباراة.

الفارس الأبيض حاضر دائما ⚪🏹⭐ ▪زيزو يصل للهدف 50 له في الدوري المصري بقميص الزمالك 🔥 ▪ساهم في 90 هدفا في الدوري المصري خلال 140 مباراة (سجل 50 وصنع 40) pic.twitter.com/uQSrueJehI — FilGoal (@FilGoal) October 7, 2023

وكان زيزو قد كشف كيف أتقن إرسال العرضيات من وضع الحركة، حيث قال عبر برنامج "كابيتانو مصر": "في بلجيكا لعبت كلاعب وسط 8 ونفذت الركلات الثابتة بشكل جيد".

وأكمل "في البرتغال المدرب أخبرني أنني إذا أردت النجاح فعليّ أن ألعب كجناح، في البداية لعبت جناح أيسر ثم تحولت للجناح الأيمن وتدربت على العرضيات من الحركة، الجودة في أوروبا وكل شيء هناك مختلف ولا زالت أطبق العديد مما تعلمته حتى الآن".

وواصل "في أكاديمية JMG حولني مدربي من مركز لاعب الوسط إلى الليبرو لمدة 3-4 سنوات من أجل أن أصبح أفضل في أداء الأدوار الدفاعية، وهو ما حدث رغم أنني لم أكن أحبها".

ولعب الزمالك حتى الآن مباراتين في الدوري المصري، تعادل فيهما مع بيراميدز والمقاولون العرب.

وغاب زيزو عن المباراة الأولى ضد بيراميدز، بينما صنع هدف الأبيض أمام المقاولون.

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