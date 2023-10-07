50 من 90.. زيزو يكتب رقما جديدا مع الزمالك في الدوري

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك ضد المقاولون

وصل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك إلى رقم جديد مميز في مسيرته مع القلعة البيضاء في الدوري المصري الممتاز.

وسجل زيزو الهدف رقم 50 في الدوري بقميص الزمالك، وذلك في شباك البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد.

كما ارتفعت مساهمات زيزو التهديفية إلى 90 في الدوري، بواقع 50 هدفا و40 تمريرة حاسمة، وذلك في 140 مباراة.

أخبار متعلقة:
أحمد بلحاج: حزنت لرحيلي عن الزمالك وأتمنى العودة.. وحدث أمر لم أفهمه معه مدرب أبو سليم: الزمالك ليس في حالته ولكن أوسوريو: جمهور الزمالك الأفضل في مصر وهذا ما أريده منهم.. ولم أطلب تغيير الجهاز الفني انتخابات الزمالك - عمرو أدهم يكشف عبر في الجول مشروعا لا يستطيع الأهلي تطبيقه

وكان زيزو قد كشف كيف أتقن إرسال العرضيات من وضع الحركة، حيث قال عبر برنامج "كابيتانو مصر": "في بلجيكا لعبت كلاعب وسط 8 ونفذت الركلات الثابتة بشكل جيد".

وأكمل "في البرتغال المدرب أخبرني أنني إذا أردت النجاح فعليّ أن ألعب كجناح، في البداية لعبت جناح أيسر ثم تحولت للجناح الأيمن وتدربت على العرضيات من الحركة، الجودة في أوروبا وكل شيء هناك مختلف ولا زالت أطبق العديد مما تعلمته حتى الآن".

وواصل "في أكاديمية JMG حولني مدربي من مركز لاعب الوسط إلى الليبرو لمدة 3-4 سنوات من أجل أن أصبح أفضل في أداء الأدوار الدفاعية، وهو ما حدث رغم أنني لم أكن أحبها".

ولعب الزمالك حتى الآن مباراتين في الدوري المصري، تعادل فيهما مع بيراميدز والمقاولون العرب.

وغاب زيزو عن المباراة الأولى ضد بيراميدز، بينما صنع هدف الأبيض أمام المقاولون.

الزمالك أحمد سيد زيزو الدوري المصري
نرشح لكم
50 لـ زيزو وشيكابالا.. الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويحقق الفوز الأول شيكابالا يكتب هدفه رقم 50 في الدوري بصاروخية في شباك البنك الأهلي بالعلامة الكاملة.. موردن فيوتشر يفوز على طلائع الجيش ويتصدر الدوري مران الأهلي - محاضرة واجتماع في الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الإسماعيلي قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي.. رمضان والسعيد على رأس المجموعة أمام إنبي انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(2) مودرن فيوتشر انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1) (2) الزمالك.. فوز أول في الدوري التشكيل - جوليوس يقود طلائع الجيش.. وثلاثي في هجوم مودرن فيوتشر
أخر الأخبار
فوز مثير لـ دورتموند على يونيون برلين.. وهداف الدوري يقود شتوتجارت للصدارة 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
فينيسيوس: هذا مفتاح فوزنا على أوساسونا.. واستمتع باللعب مع بيلينجهام 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يفوز في الدربي بهدفين ضد تورينو 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
50 لـ زيزو وشيكابالا.. الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويحقق الفوز الأول 39 دقيقة | الدوري المصري
شيكابالا يكتب هدفه رقم 50 في الدوري بصاروخية في شباك البنك الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
بالعلامة الكاملة.. موردن فيوتشر يفوز على طلائع الجيش ويتصدر الدوري 54 دقيقة | الدوري المصري
50 من 90.. زيزو يكتب رقما جديدا مع الزمالك في الدوري ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - محاضرة واجتماع في الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر