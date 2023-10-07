مران الأهلي - محاضرة واجتماع في الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الإسماعيلي

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 20:54

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

اختتم فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الإسماعيلي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين للتأكيد على العديد من النقاط الفنية قبل انطلاق فقرات المران.

فيما قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين استمر لمدة نصف ساعة، قبل أن يبدأ اللاعبون تدريبات الكرة.

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واجتمع كولر مع الجهاز الفني المساعد والطبيب أحمد جاب الله للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين.

بينما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم كولر تدريبات الفريق بتنفيذ بعض الجمل الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط في مستهل مسيرة الدفاع عن اللقب، بالفوز على المصري 4-0، بينما تأجلت مباراة الجولة الثانية ضد سيراميكا كليوباترا.

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