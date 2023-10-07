مؤتمر أنشيلوتي - عن بيلينجهام "الأفضل في العالم".. وكواليس عدم تسديد رودريجو لركلة الجزاء

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي التالي للفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.

وتناول أنشيلوتي مستوى جود بيلينجهام نجم الفريق الجديد الذي وصل إلى 8 أهداف في الدوري الإسباني، وعدم تسديد رودريجو لركلة الجزاء التي أهدرها خوسيلو، بينما يطارد هو هدفه الأول منذ بداية الموسم.

هل يمكن للخصوم دراسة بيلينجهام؟

أعتقد أنه من السهل دراسة لاعب في مركز ثابت، ولكنه يلعب على الأطراف وفي العمق والمنتصف. إنه يجعل الأمور أصعب. يمكنه أن يخترق العمق وقوته البدنية تمنحه الأفضلية. فهم مركزه والسيطرة عليه ليس بالأمر السهل.

هل بيلينجهام أفضل لاعب في العالم؟

إنه جيد للغاية. هذه أشياء لا تهمنا. نحن محظوظون بالتعاقد مع لاعب مذهل نقدره كجماهير. كونه الأفضل من عدمه لا يشكل لي فارقا، نحن نستمتع به وحسب.

ماذا فاجأك بشأنه؟

النضج الذي أظهره. إنه يجعلنا ننسى أن عمره 20 عاما. لقد تعلم بسرعة وهو سعيد بالوجود هنا ويستمتع بوقته، وفي الوقت ذاته جاد واحترافي للغاية. أعتقد أنه يستمتع باللحظة الحالية بهدوء، وهو يعرف أن الأشياء تسير بشكل جيد ولكنه يعلم مثل الجميع أنه ليس مهاجما. إنه صانع ألعاب وأولويته ليست التسجيل. حين يأتي الوقت سيلعب بأسلوب مختلف وسيساهم بشكل مغاير.

المباراة ضد أوساسونا

لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة. صنعنا الفارق بالهدف الأول الذي سمح لنا باللعب بسيطرة أكبر وبدون الحاجة للضغط المتقدم. في الشوط الثاني أنهينا المباراة بفضل المساحات.

مستوى الفريق

ريال مدريد يلعب كرة قدم جيدة. منذ متى؟ دائما. اليوم لعبنا بشكل جيد بالكرة وبدونها. تشواميني قدم مباراة ممتازة كقلب دفاع للمرة الأولى، وكنا متقاربين ودافعنا جيدا. لقد تحسنا كثيرا منذ الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد خصوصا في الناحية الدفاعية، وهذا ما يجعلنا نرحب دائما بالنقد. أشكركم عليه بعد مباراة أتلتيكو.

ابتعاد رودريجو عن التسجيل

لم يتمكن من ذلك حتى الدقيقة 65، ولقد حاول. لقد لعب لأني أردت إضافة لاعب جاهز في الهجوم، ودائما ما نمنحه كل الحب المتاح في العالم.

ترتيب مسددي ركلات الجزاء

نغيره في كل مباراة، لأننا لا نلعب دائما بنفس التشكيل. اليوم كان المسدد خوسيلو، ولا أعرف إن كان اللاعبين قد تحدثوا عن منحها لـ رودريجو. هل أراد هو تسديدها؟ أخبرت روديجير أن رودريجو يمكنه ذلك إذا أراد، ولكني لا أعرف ماذا حدث.