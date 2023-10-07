مؤتمر أنشيلوتي - عن بيلينجهام "الأفضل في العالم".. وكواليس عدم تسديد رودريجو لركلة الجزاء

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في المؤتمر الصحفي التالي للفوز على أوساسونا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.

وتناول أنشيلوتي مستوى جود بيلينجهام نجم الفريق الجديد الذي وصل إلى 8 أهداف في الدوري الإسباني، وعدم تسديد رودريجو لركلة الجزاء التي أهدرها خوسيلو، بينما يطارد هو هدفه الأول منذ بداية الموسم.

هل يمكن للخصوم دراسة بيلينجهام؟

أعتقد أنه من السهل دراسة لاعب في مركز ثابت، ولكنه يلعب على الأطراف وفي العمق والمنتصف. إنه يجعل الأمور أصعب. يمكنه أن يخترق العمق وقوته البدنية تمنحه الأفضلية. فهم مركزه والسيطرة عليه ليس بالأمر السهل.

هل بيلينجهام أفضل لاعب في العالم؟

إنه جيد للغاية. هذه أشياء لا تهمنا. نحن محظوظون بالتعاقد مع لاعب مذهل نقدره كجماهير. كونه الأفضل من عدمه لا يشكل لي فارقا، نحن نستمتع به وحسب.

ماذا فاجأك بشأنه؟

النضج الذي أظهره. إنه يجعلنا ننسى أن عمره 20 عاما. لقد تعلم بسرعة وهو سعيد بالوجود هنا ويستمتع بوقته، وفي الوقت ذاته جاد واحترافي للغاية. أعتقد أنه يستمتع باللحظة الحالية بهدوء، وهو يعرف أن الأشياء تسير بشكل جيد ولكنه يعلم مثل الجميع أنه ليس مهاجما. إنه صانع ألعاب وأولويته ليست التسجيل. حين يأتي الوقت سيلعب بأسلوب مختلف وسيساهم بشكل مغاير.

المباراة ضد أوساسونا

لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة. صنعنا الفارق بالهدف الأول الذي سمح لنا باللعب بسيطرة أكبر وبدون الحاجة للضغط المتقدم. في الشوط الثاني أنهينا المباراة بفضل المساحات.

مستوى الفريق

ريال مدريد يلعب كرة قدم جيدة. منذ متى؟ دائما. اليوم لعبنا بشكل جيد بالكرة وبدونها. تشواميني قدم مباراة ممتازة كقلب دفاع للمرة الأولى، وكنا متقاربين ودافعنا جيدا. لقد تحسنا كثيرا منذ الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد خصوصا في الناحية الدفاعية، وهذا ما يجعلنا نرحب دائما بالنقد. أشكركم عليه بعد مباراة أتلتيكو.

ابتعاد رودريجو عن التسجيل

لم يتمكن من ذلك حتى الدقيقة 65، ولقد حاول. لقد لعب لأني أردت إضافة لاعب جاهز في الهجوم، ودائما ما نمنحه كل الحب المتاح في العالم.

ترتيب مسددي ركلات الجزاء

نغيره في كل مباراة، لأننا لا نلعب دائما بنفس التشكيل. اليوم كان المسدد خوسيلو، ولا أعرف إن كان اللاعبين قد تحدثوا عن منحها لـ رودريجو. هل أراد هو تسديدها؟ أخبرت روديجير أن رودريجو يمكنه ذلك إذا أراد، ولكني لا أعرف ماذا حدث.

ريال مدريد الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي أوساسونا رودريجو جود بيلينجهام
نرشح لكم
فينيسيوس: هذا مفتاح فوزنا على أوساسونا.. واستمتع باللعب مع بيلينجهام بيلينجهام يواصل التسجيل.. ريال مدريد يسحق أوساسونا برباعية انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (4)-(0) أوساسونا مؤتمر تشافي: برشلونة ليس في كارثة.. وهؤلاء يمكنهم تعويض ليفاندوفسكي تشكيل ريال مدريد – تشواميني قلب دفاع.. وخوسيلو يبدأ ضد أوساسونا ذا أثلتيك: إقالة مساعد مدرب شباب ريال مدريد بسبب شكره لـ برشلونة مؤتمر أنشيلوتي - ما يفعله الإعلام في قضية فينيسيوس "مقزز".. ونهائي كأس العالم يجب أن يُقام في بيرنابيو برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
فوز مثير لـ دورتموند على يونيون برلين.. وهداف الدوري يقود شتوتجارت للصدارة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
فينيسيوس: هذا مفتاح فوزنا على أوساسونا.. واستمتع باللعب مع بيلينجهام 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يفوز في الدربي بهدفين ضد تورينو 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
50 لـ زيزو وشيكابالا.. الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويحقق الفوز الأول 29 دقيقة | الدوري المصري
شيكابالا يكتب هدفه رقم 50 في الدوري بصاروخية في شباك البنك الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
بالعلامة الكاملة.. موردن فيوتشر يفوز على طلائع الجيش ويتصدر الدوري 45 دقيقة | الدوري المصري
50 من 90.. زيزو يكتب رقما جديدا مع الزمالك في الدوري 52 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - محاضرة واجتماع في الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الإسماعيلي 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر