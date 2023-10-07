موعد نهائي كأس العالم 2030.. وخريطة الافتتاح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الإطار الزمني لمنافسات كأس العالم 2030 الذي سيتم تنظيمه بملف مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وسيقام كأس العالم 2030 بالتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق منافسات المونديال للمرة الأولى في التاريخ عام 1930 في أوروجواي.

وبتلك المناسبة سيلعب كل من منتخب الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي المباراة الأولى في دور المجموعات على أراضيهم، بين يومي السبت والأحد 8 و9 يونيو 2030.

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وفي الأسبوع التالي بين يومي الخميس والجمعة 13 و14 يونيو، سيقام حفل الافتتاح في واحدة من الدول المنظمة: المغرب وإسبانيا والبرتغال.

أما المباراة النهائية فستقام يوم الأحد 21 يوليو ولم يتم تحديد مكان إقامتها بعد.

ويطالب المغرب باستضافة المباراة، بينما يُرشح لها أيضا ملعبا سانتياجو بيرنابيو في العاصمة مدريد، وكامب نو في برشلونة.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن السلطات المغربية ترغب في استضافة نهائي كأس العالم 2030، وسيتم بناء ملعب يتسع إلى 93 ألف متفرج في الدار البيضاء لاستضافة النهائي.

وأوضحت التقارير أن فور إعلانِ الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فوزِ الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بدأ التنافس بين الدول المستضيفة للفوز بالمشهد الختامي للبطولة.

وأشارت إلى أن ملعبي سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد وكامب نو بمدينة برشلونة ينافسان المغرب على استضافة النهائي، فيما لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم كيفية توزيع المباريات حتى الآن على الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وستكون هذه أول مرة على الإطلاق التي يستضيف فيها المغرب كأس العالم بعد محاولات غير ناجحة أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

والأمر ذاته ينطبق على البرتغال التي لم تستضف البطولة من قبل.