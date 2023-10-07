موعد نهائي كأس العالم 2030.. وخريطة الافتتاح

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

كأس العالم 2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الإطار الزمني لمنافسات كأس العالم 2030 الذي سيتم تنظيمه بملف مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وسيقام كأس العالم 2030 بالتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق منافسات المونديال للمرة الأولى في التاريخ عام 1930 في أوروجواي.

وبتلك المناسبة سيلعب كل من منتخب الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي المباراة الأولى في دور المجموعات على أراضيهم، بين يومي السبت والأحد 8 و9 يونيو 2030.

أخبار متعلقة:
بي إن سبورتس: المغرب يطلب استضافة نهائي كأس العالم 2030 الرياضية: ملك المغرب يعين فوزي لقجع رئيسا للجنة المنظمة لـ كأس العالم 2030 وزير الرياضة يهنئ المغرب بالحصول على تنظيم كأس العالم 2030 المغرب وإسبانيا والبرتغال يحصلون على تنظيم كأس العالم 2030.. وإقامة أول 3 مباريات في أمريكا الجنوبية

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وفي الأسبوع التالي بين يومي الخميس والجمعة 13 و14 يونيو، سيقام حفل الافتتاح في واحدة من الدول المنظمة: المغرب وإسبانيا والبرتغال.

أما المباراة النهائية فستقام يوم الأحد 21 يوليو ولم يتم تحديد مكان إقامتها بعد.

ويطالب المغرب باستضافة المباراة، بينما يُرشح لها أيضا ملعبا سانتياجو بيرنابيو في العاصمة مدريد، وكامب نو في برشلونة.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن السلطات المغربية ترغب في استضافة نهائي كأس العالم 2030، وسيتم بناء ملعب يتسع إلى 93 ألف متفرج في الدار البيضاء لاستضافة النهائي.

وأوضحت التقارير أن فور إعلانِ الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فوزِ الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بدأ التنافس بين الدول المستضيفة للفوز بالمشهد الختامي للبطولة.

وأشارت إلى أن ملعبي سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد وكامب نو بمدينة برشلونة ينافسان المغرب على استضافة النهائي، فيما لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم كيفية توزيع المباريات حتى الآن على الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وستكون هذه أول مرة على الإطلاق التي يستضيف فيها المغرب كأس العالم بعد محاولات غير ناجحة أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

والأمر ذاته ينطبق على البرتغال التي لم تستضف البطولة من قبل.

المغرب إسبانيا البرتغال كأس العالم 2030 نهائي كأس العالم 2030
نرشح لكم
بي إن سبورتس: المغرب يطلب استضافة نهائي كأس العالم 2030 الرياضية: ملك المغرب يعين فوزي لقجع رئيسا للجنة المنظمة لـ كأس العالم 2030 وزير الرياضة يهنئ المغرب بالحصول على تنظيم كأس العالم 2030 بعد سنوات من القطيعة.. سوريا تدعم ملف السعودية في استضافة مونديال 2034 السادسة ناجحة.. حلم المغرب الذي احتاج 29 عاما ليصبح حقيقة المغرب وإسبانيا والبرتغال يحصلون على تنظيم كأس العالم 2030.. وإقامة أول 3 مباريات في أمريكا الجنوبية تقرير: جالتييه يقترب من تدريب الدحيل القطري خلفا لكريسبو بوقرة يترك منتخب الجزائر للمحليين ويقترب من الدوري القطري
أخر الأخبار
فوز مثير لـ دورتموند على يونيون برلين.. وهداف الدوري يقود شتوتجارت للصدارة 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
فينيسيوس: هذا مفتاح فوزنا على أوساسونا.. واستمتع باللعب مع بيلينجهام 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
يوفنتوس يفوز في الدربي بهدفين ضد تورينو 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
50 لـ زيزو وشيكابالا.. الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويحقق الفوز الأول 31 دقيقة | الدوري المصري
شيكابالا يكتب هدفه رقم 50 في الدوري بصاروخية في شباك البنك الأهلي 44 دقيقة | الدوري المصري
بالعلامة الكاملة.. موردن فيوتشر يفوز على طلائع الجيش ويتصدر الدوري 47 دقيقة | الدوري المصري
50 من 90.. زيزو يكتب رقما جديدا مع الزمالك في الدوري 54 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - محاضرة واجتماع في الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر