في يوم سافيتش.. الهلال يفوز على الأخدود بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري السعودي

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال

فاز الهلال على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف اللقاء: ميشايل ديلجادو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (2).

المباراة شهدت غياب البرازيلي نيمار بسبب سفره إلى بلاده قبل التوقف الدولي بشكل مبكر لأسباب عائلية.

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ولم يخض أحمد مصطفى لاعب وسط الأخدود المعار من سموحة المباراة وظل طيلة 90 دقيقة على مقاعد البدلاء.

وسجل ميشيل ديلجادو الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعد ما أرسل مالكوم تمريرة له داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد ميشيل الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

وتعرض سعيد الربيع مدافع الأخدود للطرد في الدقيقة 49 في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تدخل قوي على سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وأضاف ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 71، بعد تمريرة من أليكساندر ميتروفيتش داخل منطقة الجزاء ويسددها سافيتش داخل الشباك.

وتصدى باولو فيتور حارس الأخدود لضربة جزاء سددها سالم الدوسري في الدقيقة 83، لكن سافيتش تابع الكرة بعد ارتدادها من فيتور وتمكن من تسجيل الهدف الثالث.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال للنقطة الـ23 في جدول ترتيب الدوري السعودي واستعاد الصدارة مرة أخرى، بينما تجمد رصيد الأخدود عند النقطة السابعة في المركز الـ14.

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