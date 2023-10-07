قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي.. رمضان والسعيد على رأس المجموعة أمام إنبي

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 20:22

كتب : FilGoal

رمضان صبحي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن قائمة الفريق لخوض مباراة إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء على رأس القائمة رمضان صبحي وعبد الله السعيد والمهاجم الجديد فيستون ماييلي.

ويغيب إبراهيم عادل بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا أمام الجيش الرواندي في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما يغيب مصطفى فتحي جناح الفريق عن القائمة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمود أوكا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ويملك بيراميدز 4 نقاط حتى الآن من أول مباراتين، حيث تعادل مع الزمالك وفاز على البنك الأهلي.

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