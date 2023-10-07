ماكتوميناي: التسجيل في الوقت القاتل أفضل لحظة لي في كرة القدم

عبر سكوت ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد عن سعادته بعد فوز فريقه أمام برينتفورد بهدفين مقابل هدف.

وسجل ماكتوميناي هدفين الشياطين الحمر في الدقيقتين الثالثة والسابعة من الوقت بدلا من الضائع خطف بها فريقه الـ 3 نقاط بعد تأخره طيلة أحداث المباراة.

وتحدث ماكتوميناي للصحفيين بعد نهاية المباراة قائلا: "التسجيل في الوقت القاتل أفضل لحظة لي في كرة القدم، شيء لا يصدق، سعيد أنني تمكنت من المساهمة وأظهر للجماهير ما أستطيع أن أقدمه".

واضاف "الفوز كان مهما جدا، الجميع يعلم أننا نمر بلحظة صعبة، لكن نحن محاربون في الفريق، أي أحد من الفريق إذا تواجد في الملعب كان سيسجل، أتمنى أن نبني على هذا الفوز".

وأكمل "أحيانا أشعر أننا معزولين والناس في الخارج تقول أشياء سلبية، لكن يجب أن نغلق على أنفسنا ونكون أفضل بعد فترة التوقف".

وعن تعليمات إريك تين هاج قال: "كان الصوت عاليا للغاية وكان المشجعون يهتفون لذلك لم أتمكن من سماعها جيدا، اعتقد قال واصل وسجل، وذلك ما فعلت".

وأنهى حديثه قائلا: "كما قلت كان يجب أن ندخل بأكبر عدد ممكن في منطقة جزاءهم، لكنهم فريق جيد حقا ويدافعون بشكل رائع، لديهم خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة، لكن في النهاية سجلنا وانتصرنا".

ويعتبر ماكتوميناي أول لاعب يسجل هدفين في الوقت بدل الضائع في نهاية المباراة منذ ستيفين بيرجوين مع توتنام في 19 يناير من العام الماضي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ12 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد نقاط برينتفورد عند النقطة السابعة في المركز الـ14.