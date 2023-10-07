بيلينجهام يواصل التسجيل.. ريال مدريد يسحق أوساسونا برباعية
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 19:26
كتب : FilGoal
فاز ريال مدريد على نظيره أوساسونا بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني على نلعب سانتياجو برنابيو.
جود بيلينجهام
النادي : ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
سجل أهداف ريال مديرد في المباراة كل من جود بيلينجهام الذي أحرز هدفين وخوسيلو وفينيسيوس جونيور.
التشكيل
بدأ ريال مدريد المباراة بفينيسيوس جونيور وخوسيلو في الهجوم، وخلفهما جود بيلينجهام.
أحداث المباراة
وسجل بيلينجهام الهدف الأول للنادي الملكي في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من داني كارباخال لتضع الإنجليزي أمام المرمى داخل منطقة الجزاء ويسددها بقوة في سقف المرمى.
كل الأبواب المغلقة يفتحها بيلينغهام #الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_اوساسونا #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/0y9AKJXeG4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 7, 2023
وأضاف هداف الدوري الإسباني الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 54 بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي ليضعه في انفراد أمام المرمى ويسدد أرضية من بين أقدام حارس أوساسونا.
وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثالث لريال مدريد بعد انفراد تام بحارس بسيرجيو هيريرا الذي راوغه البرازيلي وسجل في المرمى الخالي.
فينيسيوس يبصم على الهدف الثالث لريال مدريد وبيلينغهام يحتفل مبكرا #الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_اوساسونا #beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/R5xeVHKkjg— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 7, 2023
وأنهى خوسيلو أهداف الميرينجي بالتسجيل في الدقيقة 70 بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور وسددها مباشرة من داخل منطقة الجزاء.
وأهدر مهاجم إسبانيول السابق بعد تصدي الحارس سيرجيو هيريرا لها.
بهذا الفوز يحافظ ريال مدريد على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني إذ ارتفع للنقطة 24.
وتجمد رصيد أوساسونا عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.