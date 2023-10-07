بيلينجهام يواصل التسجيل.. ريال مدريد يسحق أوساسونا برباعية

فاز ريال مدريد على نظيره أوساسونا بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني على نلعب سانتياجو برنابيو.

سجل أهداف ريال مديرد في المباراة كل من جود بيلينجهام الذي أحرز هدفين وخوسيلو وفينيسيوس جونيور.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بفينيسيوس جونيور وخوسيلو في الهجوم، وخلفهما جود بيلينجهام.

أحداث المباراة

وسجل بيلينجهام الهدف الأول للنادي الملكي في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من داني كارباخال لتضع الإنجليزي أمام المرمى داخل منطقة الجزاء ويسددها بقوة في سقف المرمى.

وأضاف هداف الدوري الإسباني الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 54 بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي ليضعه في انفراد أمام المرمى ويسدد أرضية من بين أقدام حارس أوساسونا.

وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثالث لريال مدريد بعد انفراد تام بحارس بسيرجيو هيريرا الذي راوغه البرازيلي وسجل في المرمى الخالي.

وأنهى خوسيلو أهداف الميرينجي بالتسجيل في الدقيقة 70 بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور وسددها مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر مهاجم إسبانيول السابق بعد تصدي الحارس سيرجيو هيريرا لها.

بهذا الفوز يحافظ ريال مدريد على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني إذ ارتفع للنقطة 24.

وتجمد رصيد أوساسونا عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.