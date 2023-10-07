كرة يد - اللقب السادس.. الأهلي بطل إفريقيا بالفوز على جيه إس كيه
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 18:55
كتب : FilGoal
توج الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية في كرة اليد، بالفوز على جيه إس كيه الكونغولي الديمقراطي في المباراة النهائية.
وفاز الأهلي بنتيجة .36-23 ليحسم اللقب.
وتفوق الأحمر بشكل كاسح في الشوط الثاني، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-11.
وكان الأهلي قد تأهل لنهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد بعد الفوز على بي إم سي الكونغولي في نصف النهائي بنتيجة 37-24.
وبذلك يحقق الأهلي اللقب لأول مرة منذ عام 2016 حين فاز على الترجي التونسي.
اللقب هو السادس في تاريخ الأهلي، في المركز الثالث للأبطال التاريخيين بعد الزمالك (12) ومولودية الجزائر (11).
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