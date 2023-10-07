انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(2) مودرن فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش ضد مودرن فيوتشر في الجولة الثالث من الدوري المصري الممتاز.

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ق86. جووووول الثاني لفيوتشر عن طريق مروان محسن بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق51. جنش يتصدى لكرة الجزاء التي سددها كريم طارق.

ق48. ركلة جزاء لطلائع الجيش ارتكبها محمود رزق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جوووووول أول لفيوتشر عن طريق عمر كمال عبد الواحد بتسديدة صاروخية بيسراه من خارج منطقة الجزاء.

ق4. تسديدة أرضية من كريم طارق ترتد من القائم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل