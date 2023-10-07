انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(2) مودرن فيوتشر
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش ضد مودرن فيوتشر في الجولة الثالث من الدوري المصري الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق86. جووووول الثاني لفيوتشر عن طريق مروان محسن بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
ق51. جنش يتصدى لكرة الجزاء التي سددها كريم طارق.
ق48. ركلة جزاء لطلائع الجيش ارتكبها محمود رزق
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44. جوووووول أول لفيوتشر عن طريق عمر كمال عبد الواحد بتسديدة صاروخية بيسراه من خارج منطقة الجزاء.
ق4. تسديدة أرضية من كريم طارق ترتد من القائم.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
50 لـ زيزو وشيكابالا.. الزمالك يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويحقق الفوز الأول شيكابالا يكتب هدفه رقم 50 في الدوري بصاروخية في شباك البنك الأهلي بالعلامة الكاملة.. موردن فيوتشر يفوز على طلائع الجيش ويتصدر الدوري 50 من 90.. زيزو يكتب رقما جديدا مع الزمالك في الدوري مران الأهلي - محاضرة واجتماع في الاستعدادات الأخيرة لمواجهة الإسماعيلي قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي.. رمضان والسعيد على رأس المجموعة أمام إنبي انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1) (2) الزمالك.. فوز أول في الدوري التشكيل - جوليوس يقود طلائع الجيش.. وثلاثي في هجوم مودرن فيوتشر