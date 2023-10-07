انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1) (2) الزمالك.. فوز أول في الدوري

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 18:46

كتب : FilGoal

مقصية أسامة فيصل وتصدي محمد عواد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد نقطتين بعد تعادلين مع بيراميدز والمقاولون العرب.

ويتذيل البنك الأهلي الترتيب بدون رصيد من النقاط حيث خسر من طلائع الجيش وبيراميدز ودون أن يسجل.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: جوووول شيكابالا بصاروخية

ق 69: بطاقة حمراء لمحمد فتحي بعد حصوله على إنذار ثاني

ق 66: مشاركة شيكابالا بدلا من نداي

ق 54: جووول التعااادل.. الزمالك يدرك التعادل عن طريق زيزو بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+4: أبو جبل يتألق مجددا أمام رأسية نداي

ق 45+3: جووول بامبو الأول

ق 45+1: مشاركة صبجي بدلا من الجزيري

ق 45: طرد عواد بعد عرقلة كريم بامبو من خارج منطقة الجزاء

ق 40: عواد يمنع فرصة مدبولي

ق 38: معروف يحتسب الخطأ من خارج منطقة الجزاء وليس ركلة جزاء

ق 37: أبو جبل يتألق أمام عبد الغني

ق 17: عواد يتألق ويتصدى لمقصية أسامة فيصل

ق 6: فرصة أولى مهدرة بتسديدة زيزو تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

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