التشكيل - جوليوس يقود طلائع الجيش.. وثلاثي في هجوم مودرن فيوتشر

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

فيوتشر - طلائع الجيش

يبدأ النيجيري بول جوليوس في هجوم طلائع الجيش بينما يقود أحمد عاطف هجوم مودرن فيوتشر في لقاء الفريقين بالجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد جهاز الرياضة العكسري في السابعة مساءً.

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

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حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة – علي حمدي

الهجوم: كريم طارق – بول جوليوس – يسري وحيد

فيما جاء تشكيل مودرن فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – محمود رزق – خالد رضا – عمر كمال

الوسط: غنام محمد – باباتوندي بيلو – ناصر ماهر

الهجوم: كيجالي درامي – أحمد عاطف – عبد الكبير الوادي

ويسعى فيوتشر لتحقيق فوزه الثالث على التوالي بعدما انتصر على فاركو والداخلية.

فيما حقق طلائع الجيش خلال أول مباراتين بالفوز على البنك الأهلي ثم التعادل سلبيا مع إنتر.

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