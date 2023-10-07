من يسجل لهم أسقطهم.. لاوتارو يساعد بولونيا للتعادل مع إنتر بهدفين

تعادل إنتر ضد بولونيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتمكن بولونيا من العودة في النتيجة بعد التأخر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على جوسيبي مياتزا.

وتقدم فرانشيسكو أتشيربي للنيراتزوري في الدقيقة 11 من رأسية بعد ضربة ركنية لعبها هاكان تشالانوجلو.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 13 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتسبب لاوتارو في ضربة جزاء لصالح بولونيا في الدقيقة 17 وتدخل حكم الفيديو وأكد الخطأ على لاوتارو.

وسجل ريكاردو أورسوليني ضربة الجزاء لبولونيا.

وأحرز جوشوا زيركزي هدف التعادل في الدقيقة 52 بعد تسديدة أرضية ضعيفة على يمين يان سومر حارس مرمى إنتر فشل في التعامل معها.

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نهاية المباراة بتعادل الإنتر مع ضيفه بولونيا بنتيجة 2-2 ويتصدر الكالتشيو مؤقتاً في انتظار مباراة الميلان ✅



شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#إنتر_بولونيا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/z9k2YMUozW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2023

وأضاع إنتر نقطتين في سباق الدوري، إذا تمكن ميلان من الفوز الليلة أمام جنوى فسيخطف صدارة جدول الترتيب من إنتر.

بهذا التعادل ارتفع رصيد إنتر للنقطة 19 في الصدارة بشكل مؤقت، ويأتي بولونيا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.