من يسجل لهم أسقطهم.. لاوتارو يساعد بولونيا للتعادل مع إنتر بهدفين

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 18:34

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز

تعادل إنتر ضد بولونيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتمكن بولونيا من العودة في النتيجة بعد التأخر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على جوسيبي مياتزا.

وتقدم فرانشيسكو أتشيربي للنيراتزوري في الدقيقة 11 من رأسية بعد ضربة ركنية لعبها هاكان تشالانوجلو.

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وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 13 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتسبب لاوتارو في ضربة جزاء لصالح بولونيا في الدقيقة 17 وتدخل حكم الفيديو وأكد الخطأ على لاوتارو.

وسجل ريكاردو أورسوليني ضربة الجزاء لبولونيا.

وأحرز جوشوا زيركزي هدف التعادل في الدقيقة 52 بعد تسديدة أرضية ضعيفة على يمين يان سومر حارس مرمى إنتر فشل في التعامل معها.

وأضاع إنتر نقطتين في سباق الدوري، إذا تمكن ميلان من الفوز الليلة أمام جنوى فسيخطف صدارة جدول الترتيب من إنتر.

بهذا التعادل ارتفع رصيد إنتر للنقطة 19 في الصدارة بشكل مؤقت، ويأتي بولونيا في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

الدوري الإيطالي ميلان إنتر لاوتارو مارتينيز
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