الثاني في الدوري.. المصري يفوز على الداخلية ويدخل المربع الذهبي

حقق المصري الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف المصري كل من ميدو جابر ومروان حمدي وباهر المحمدي، بينما سجل إيهاب سمير هدف الداخلية الوحيد.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة السادسة في المركز الرابع، بينما توقف الداخلية عند النقطة الثالثة في المركز الـ 11.

التشكيل

قاد أحمد سيد غريب هجوم الداخلية، بينما عاد باهر المحمدي لتشكيل المصري وبدأ فخر الدين بن يوسف بشكل أساسي للمرة الأولى.

عودة باهر المحمدي، وفخر الدين بن يوسف أساسي لأول مرة مع المصري أمام الداخلية 📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/Nig8ClBcQc — FilGoal (@FilGoal) October 7, 2023

أحداث المباراة

تقدم المصري تقدم المصري مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق ميدو جابر بعد رأسية تصدى لها الحارس وتابعها مرة أخرى في الشباك ليكون قد سجل للمباراة الثانية على التوالي.

وتألق الزنفلي في التصدي لتسديدة أرضية من مروان حمدي في الدقيقة الـ 42 بعد توغل رائع ومرور من المدافع.

ومن جديد حاول مروان التسجيل برأسية بعد دقيقتين ولكن الكرة ارتدت من العارضة.

في الشوط الثاني وفي المحاولة الثالثة تمكن مروان من التسجيل أخيرا بعد ثلاث دقائق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزء مستغلا تمريرة بالرأس من فخر الدين بن يوسف.

وأضاف باهر المحمدي الهدف الثالث برأسية بعد ركلة حرة نفذها إلياس الجلاسي.

وسجل إيهاب سمير هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة الـ 80 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش يوم الجمعة 20 أكتوبر، بينما سيلتقي الداخلية مع سيراميكا كليوباترا.

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