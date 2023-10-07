الثاني في الدوري.. المصري يفوز على الداخلية ويدخل المربع الذهبي

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 18:05

كتب : FilGoal

الداخلية ضد المصري

حقق المصري الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف المصري كل من ميدو جابر ومروان حمدي وباهر المحمدي، بينما سجل إيهاب سمير هدف الداخلية الوحيد.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة السادسة في المركز الرابع، بينما توقف الداخلية عند النقطة الثالثة في المركز الـ 11.

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التشكيل

قاد أحمد سيد غريب هجوم الداخلية، بينما عاد باهر المحمدي لتشكيل المصري وبدأ فخر الدين بن يوسف بشكل أساسي للمرة الأولى.

أحداث المباراة

تقدم المصري تقدم المصري مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق ميدو جابر بعد رأسية تصدى لها الحارس وتابعها مرة أخرى في الشباك ليكون قد سجل للمباراة الثانية على التوالي.

وتألق الزنفلي في التصدي لتسديدة أرضية من مروان حمدي في الدقيقة الـ 42 بعد توغل رائع ومرور من المدافع.

ومن جديد حاول مروان التسجيل برأسية بعد دقيقتين ولكن الكرة ارتدت من العارضة.

في الشوط الثاني وفي المحاولة الثالثة تمكن مروان من التسجيل أخيرا بعد ثلاث دقائق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزء مستغلا تمريرة بالرأس من فخر الدين بن يوسف.

وأضاف باهر المحمدي الهدف الثالث برأسية بعد ركلة حرة نفذها إلياس الجلاسي.

وسجل إيهاب سمير هدف الداخلية الوحيد في الدقيقة الـ 80 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش يوم الجمعة 20 أكتوبر، بينما سيلتقي الداخلية مع سيراميكا كليوباترا.

الداخلية المصري الدوري المصري الممتاز
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