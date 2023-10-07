تشكيل الزمالك - ثلاثي في الدفاع ضد البنك الأهلي.. وزيزو يقود الوسط

دفع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك بـ سيف الدين الجزيري في الهجوم لمواجهة البنك الأهلي لحساب الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساءً على استاد القاهرة.

ويبدأ الأبيض بثلاثي دفاعي، ويظهر أحمد سيد "زيزو" في الوسط بجوار نبيل عماد.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد

الدفاع : محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد - أحمد سيد "زيزو" - عمر جابر

الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي - حمزة المثلوثي - حاتم سكر - مصطفى الزناري - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد نقطتين بعد تعادلين مع بيراميدز والمقاولون العرب.

ويتذيل البنك الأهلي الترتيب بدون رصيد من النقاط حيث خسر من طلائع الجيش وبيراميدز ودون أن يسجل.