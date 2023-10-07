تشكيل البنك الأهلي - فيصل يقود ثلاثي الهجوم.. ومدبولي وأبو جبل أساسيان ضد الزمالك

يقود أسامة فيصل هجوم البنك الأهلي في مواجهة الزمالك لحساب الجولة الثالثة في لقاء يقام على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً.

ويتواجد أحمد مدبولي وأحمد النادري في الوسط، وفي الهجوم كريم بامبو ومحمود قاعود أيضا.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب – أيمن أشرف – سعيدو سيمبوري – محمد بسيوني

الوسط: محمد فتحي – أحمد مدبولي – أحمد النادري

الهجوم: كريم بامبو – أسامة فيصل – محمود قاعود

وعلى الدكة: أحمد عفيفي – محمود سيد – سيرجي أكا – أحمد سعيد – أمير مدحت – أحمد ياسر – إبراهيم حسن – محمد عبد اللطيف "جريندو" – معاذ الحناوي.

ويتذيل البنك الأهلي الترتيب بدون رصيد من النقاط حيث خسر من طلائع الجيش وبيراميدز ودون أن يسجل.