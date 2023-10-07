عمر سيد معوض يجري جراحة ناجحة.. والأهلي يتلقى عرضا جديدا من ريال بيتيس لضمه
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 18:01
كتب : FilGoal
أجرى عمر سيد معوض لاعب الأهلي الشاب جراحة ناجحة في الركبة، وذلك في النمسا، وفقا لما أعلنته الشركة التي تتولى وكالته.
وأعلنت أيضا شركة "ماس كي فوتبول" التي تتولى إدارة أعمال عمر سيد معوض، عن استمرار المفاوضات بين الأهلي وريال بيتيس الإسباني لضم اللاعب.
وأوضحت الوكالة أن النادي الإسباني أرسل عرضا جديدا اليوم السبت.
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وقضى عمر فترة معايشة مع ريال بيتيس خلال معسكر الإعداد الذي أقيم من 14 يوليو إلى 11 أغسطس الماضي.
ووافق الأهلي على سفر عمر معوض إلى إسبانيا من أجل خوض التجربة في ظل الحرص على مصلحته.
وشارك معوض في فترة إعداد الفريق الثاني لريال بيتيس (كبار) بالرغم أنه مواليد 2006.
ويترقب ريال بيتيس اللاعب حتى يصل إلى سن 18 عاما وهو السن القانوني لإبرام التعاقد معه.
وخاض عمر معوض فترة معايشة سابقة في البرتغال خلال الموسم المنقضي.