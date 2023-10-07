يد - سيدات الأهلي يخسرن برونزية دوري أبطال إفريقيا

خسرت سيدات الأهلي برونزية دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

وخسر الأهلي من DGSP في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 33-23.

الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الكونغولي بنتيجة 18-14.

واستع الفارق في الشوط الثاني ليصل إلى 10 نقاط.

وكانت سيدات الأهلي قد خسرن من بترو أتليتيكو الأنجولي في نصف النهائي بنتيجة 22-18.