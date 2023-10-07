يد - سيدات الأهلي يخسرن برونزية دوري أبطال إفريقيا
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 16:54
كتب : FilGoal
خسرت سيدات الأهلي برونزية دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.
وخسر الأهلي من DGSP في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 33-23.
الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الكونغولي بنتيجة 18-14.
واستع الفارق في الشوط الثاني ليصل إلى 10 نقاط.
وكانت سيدات الأهلي قد خسرن من بترو أتليتيكو الأنجولي في نصف النهائي بنتيجة 22-18.
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