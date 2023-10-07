انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (4)-(0) أوساسونا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بين ريال مدريد وأساسونا التي تقام في ملعب سانتياجو برنابيو.

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انتهاء المباراة بفوز ريال مدريد برباعية دون رد.

ق83 أهدر خوسيلو ضربة الجزاء بعد تصدي الحارس سيرجيو هيريرا لها.

ق82 ضربة جزاء لريال مدريد بعد تسديدة قوية من كروس لتلمس يد مدافع أوساسونا ويحتسبها الحكم

ق77 تسديدة بوجه الخارجي للقدم من داني كارباخال تعلو المرمى بمسافة قليلة.

ق72 خروج الهداف بيلينجهام ورودريجو ونزول داني سيبايوس وفينيسيوس جونيور

ق69 جووووول خوسيلو يحرز الهدف الرابع بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور وسددها مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

ق64 جووووول فينيسيوس جونيور يسجل ثالث الأهداف لريال مدريد بعد انفراد تام بحارس مرمى أوساسونا وراوغه البرازيلي وسجل.

ق54 جوووووول بيلينجهام يضيف الهدف الثاني بعد تمريرة من فيديريكو فالفيردي ويضعه في انفراد أمام المرمى ويضعها أرضية يسار حارس المرمى.

ق46 خوسيلو يهدر انفرادا بعد خطأ قاتل من مدافع أوساسونا وضعه في حالة 1 على 1 مع حارس المرمى

بداية الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق44 خوسيلو يهدر فرصة أمام المرمى بعد عرضية من لوكا مودريتش

ق41 تسديدة قوية من جون مونكايولا لاعب أوساسونا من خارج الـ18 وتمر بجانب المرمى

ق23 فينيسيوس جونيور يسدد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لكن تذهب أعلى المرمى

ق8 جووووووول جود بيلينجهام يسجل الهدف الأول لريال مدريد

بداية المباراة