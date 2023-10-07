مؤتمر تشافي: برشلونة ليس في كارثة.. وهؤلاء يمكنهم تعويض ليفاندوفسكي

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه يعاني من إصابات مؤثرة لكنها لا تعد كارثة للفريق الكاتالوني.

ويستعد برشلونة لمواجهة غرناطة غدا الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "لدينا غيابات مهمة ولكننا سعداء بالعمل الذي قمنا به خلال الأسبوع الماضي. مباراة غرناطة ستكون صعبة. علينا السيطرة على الكرة وامتلاك الاستحواذ".

وأجاب "غياب ليفاندوفسكي خسارة كبيرة للغاية مثل رافينيا وبيدري ودي يونج. إنه قائد. جواو فيليكس وفيران يمكنهم اللعب، لدينا في الرديف باو فيكتور ومارك جويو أيضا".

ليفاندوفسكي تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل الأيسرخلال لقاء برشلونة مع بورتو بدوري أبطال أوروبا.

وسجل فيران توريس بديل ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وتابع تشافي "نعاني من وجود عدد كبير من الإصابات. قائمة الفريق أقصر وهذا يجعل البعض يعتقد أن هناك كارثة، لكن الأمر ليس كذلك، لدينا لاعبون يمكنهم المنافسة".

وواصل "هناك مباريات كنا جيدين فيها والبعض الآخر لم يكن كذلك. علينا أن نحتفظ بالكرة بشكل أكبر. لم نخسر بعد ولكننا تعادلنا في مباراتين وهذا ليس إيجابيا على الإطلاق".

وأكمل "ما نريده هو أن نقدم المستوى الذي قدمناه أمام ريال بيتيس أو أنتويرب أو إشبيلية في كل المباريات".

وأتم "التوقف الدولي؟ نحن على اتصال مع الاتحادات وأخصائيي العلاج الطبيعي والأطباء، الدخول في مشاكل معهم لا يفيدنا، يجب أن تكون لدينا علاقة جيدة للغاية معهم".

ويأتي برشلونة في المركز الثاني بجدول تريتب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد متصدر البطولة.

فيما يتواجد غرناطة في المركز 19 (قبل الاخير) برصيد 5 نقاط.