تشكيل ريال مدريد – تشواميني قلب دفاع.. وخوسيلو يبدأ ضد أوساسونا

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

أوريليان تشواميني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لملاقاة أوساسونا في تاسع جولات الدوري الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ21 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه برشلونة وجيرونا.

فيما يأتي أوساسونا تاسعا بـ10 نقاط.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كيبا

في الدفاع: فيرلاند ميندي- أوريلين تشواميني- أنطونيو روديجير- داني كارفاخال

في الوسط: جود بيلينجهام- إدوارد كامافينجا- لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- خوسيلو

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