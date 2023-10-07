تشكيل ريال مدريد – تشواميني قلب دفاع.. وخوسيلو يبدأ ضد أوساسونا
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 15:36
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لملاقاة أوساسونا في تاسع جولات الدوري الإسباني في ملعب سانتياجو برنابيو.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ21 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه برشلونة وجيرونا.
فيما يأتي أوساسونا تاسعا بـ10 نقاط.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: كيبا
في الدفاع: فيرلاند ميندي- أوريلين تشواميني- أنطونيو روديجير- داني كارفاخال
في الوسط: جود بيلينجهام- إدوارد كامافينجا- لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي
في الهجوم: فينيسيوس جونيور- خوسيلو
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني – ريال مدريد (1)-(0) أوساسونا.. خوسيلو يهدر الهدف الثاني مؤتمر تشافي: برشلونة ليس في كارثة.. وهؤلاء يمكنهم تعويض ليفاندوفسكي ذا أثلتيك: إقالة مساعد مدرب شباب ريال مدريد بسبب شكره لـ برشلونة مؤتمر أنشيلوتي - ما يفعله الإعلام في قضية فينيسيوس "مقزز".. ونهائي كأس العالم يجب أن يُقام في بيرنابيو برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي أزمة لـ أنشيلوتي.. غياب ناتشو عن الكلاسيكو بعد إعلان عقوبة الطرد "بسبب اتهاماته الكاذبة".. ريال مدريد يقرر مقاضاة مفوض الشرطة الإسبانية السابق موندو ديبورتيفو: تسريب لابورتا معلومات للشرطة وراء سجن روسيل