عبد الله السعيد وباسم مرسي.. 24 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 14:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

اختار إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي 24 لاعبا لقائمة مواجهة الأهلي.

ويلعب الأهلي أمام الإسماعيلي غدا الأحد ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وتواجد باسم مرسي وعبد الله السعيد لاعب الإسماعيلي الشاب في قائمة إيهاب جلال لمواجهة الأهلي.

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ويملك الإسماعيلي 3 نقاط بعد الخسارة من زد والفوز على الاتحاد السكندري,

فيما حصل الأهلي على 3 نقاط من مواجهة المصري فيما تأجلت مباراته في الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي - كمال السيد - عبد الله جمال.

الدفاع: إياد العسقلاني - محمد هاشم - محمد نصر - عصام صبحي - محمد دسوقي - كريم عرفات - أحمد محسن - حمدي النقاز.

الوسط: عماد حمدي - محمد حسن - محمد مخلوف - محمد عبد السميع - عمر الساعي - عبد الله السعيد- نادر فرج - مروان حمدي - محمود الشبراوي.

الهجوم: ياو أونور - حسن صابر - باسم مرسي - عبد الرحمن مجدي.

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