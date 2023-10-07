توخيل يحسم الجدل حول عودة بواتينج إلى بايرن

حسم توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ الجدل حول عودة جيروم بواتينج لصفوف العملاق البافاري.

جيروم بواتنج النادي : أولمبيك ليون بايرن ميونيخ

ولا يرتبط بواتينج بعقد مع أي ناد منذ انتهاء ارتباطه مع ليون الفرنسي في 30 يونيو الماضي.

وقضى المدافع الدولي السابق جيروم بواتينج اختبارا لمدة أسبوع في تدريبات بايرن ميونيخ.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي "لقد تصرف بشكل جيد، وتدرب بشكل جيد، لكن هذا القرار لا يتضمن عنصرا رياضيا فقط".

وتابع "أخذا بالاعتبار جميع الجوانب، قرر بايرن التخلي عن التعاقد مع جيروم بواتينج، لكن يمكن التواجد للحفاظ على لياقته".

وشارك صاحب الـ35 عاما منذ الأحد الماضي في العديد من الحصص التدريبية في ملاعب سابينر ستراسه، مقر تدريبات العملاق البافاري.

بواتينج لعب مع بايرن من 2011 إلى 2021 وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين (2013 و2020).