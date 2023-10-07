توخيل يحسم الجدل حول عودة بواتينج إلى بايرن

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

جيروم بواتينج

حسم توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ الجدل حول عودة جيروم بواتينج لصفوف العملاق البافاري.

جيروم بواتنج

النادي : أولمبيك ليون

بايرن ميونيخ

ولا يرتبط بواتينج بعقد مع أي ناد منذ انتهاء ارتباطه مع ليون الفرنسي في 30 يونيو الماضي.

وقضى المدافع الدولي السابق جيروم بواتينج اختبارا لمدة أسبوع في تدريبات بايرن ميونيخ.

أخبار متعلقة:
نيوكاسل يجدد تعاقد برونو جيماريش بي إن سبورتس: المغرب يطلب استضافة نهائي كأس العالم 2030 بوكيتينو عن تقنية الفيديو: أثق في السيارة وليس قائدها.. علينا اتخاذ خطوة للخلف قائمة المنتخب الأولمبي – تواجد محمود صابر وبلال مظهر وعمر فايد في معسكر أكتوبر

وقال توخيل في مؤتمر صحفي "لقد تصرف بشكل جيد، وتدرب بشكل جيد، لكن هذا القرار لا يتضمن عنصرا رياضيا فقط".

وتابع "أخذا بالاعتبار جميع الجوانب، قرر بايرن التخلي عن التعاقد مع جيروم بواتينج، لكن يمكن التواجد للحفاظ على لياقته".

وشارك صاحب الـ35 عاما منذ الأحد الماضي في العديد من الحصص التدريبية في ملاعب سابينر ستراسه، مقر تدريبات العملاق البافاري.

بواتينج لعب مع بايرن من 2011 إلى 2021 وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين (2013 و2020).

بايرن ميونيخ جيروم بواتينج
نرشح لكم
نيوكاسل يجدد تعاقد برونو جيماريش بي إن سبورتس: المغرب يطلب استضافة نهائي كأس العالم 2030 بوكيتينو عن تقنية الفيديو: أثق في السيارة وليس قائدها.. علينا اتخاذ خطوة للخلف مواعيد مباريات اليوم السبت 7-10-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك وريال مدريد ومانشستر يونايتد بهدف ناني.. خسارة جديدة لـ تريزيجيه في الدوري التركي ذا أثلتيك: إقالة مساعد مدرب شباب ريال مدريد بسبب شكره لـ برشلونة مؤتمر أنشيلوتي - ما يفعله الإعلام في قضية فينيسيوس "مقزز".. ونهائي كأس العالم يجب أن يُقام في بيرنابيو التي اعتزل فيرجسون من أجلها التدريب.. تركته وحيدا
أخر الأخبار
التشكيل - أحمد سيد غريب يقود هجوم الداخلية.. وعودة المحمدي لتشكيل المصري 19 دقيقة | الدوري المصري
عبد الله السعيد وباسم مرسي.. 24 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي 35 دقيقة | الكرة المصرية
توخيل يحسم الجدل حول عودة بواتينج إلى بايرن 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
نيوكاسل يجدد تعاقد برونو جيماريش ساعة | الدوري الإنجليزي
بي إن سبورتس: المغرب يطلب استضافة نهائي كأس العالم 2030 ساعة | الوطن العربي
بوكيتينو عن تقنية الفيديو: أثق في السيارة وليس قائدها.. علينا اتخاذ خطوة للخلف ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة المنتخب الأولمبي – تواجد محمود صابر وبلال مظهر وعمر فايد في معسكر أكتوبر 2 ساعة | الكرة المصرية
"يقولون إني مدافعة قوية".. اتحاد جدة يتعاقد مع لاعبة ليفربول 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر