بي إن سبورتس: المغرب يطلب استضافة نهائي كأس العالم 2030

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 13:56

كتب : FilGoal

كأس العالم 2030

تطالب السلطات المغربية باستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن فوز المغرب بحق تنظيم المونديال رفقة إسبانيا والبرتغال.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن السلطات المغربية ترغب في استضافة نهائي كأس العالم 2030، وسيتم بناء ملعب يتسع إلى 93 ألف متفرج في الدار البيضاء لاستضافة النهائي.

أخبار متعلقة:
قائمة المنتخب الأولمبي – تواجد محمود صابر وبلال مظهر وعمر فايد في معسكر أكتوبر "يقولون إني مدافعة قوية".. اتحاد جدة يتعاقد مع لاعبة ليفربول فيرمينو: روح الأهلي حسمت دربي جدة محرز ونجل بلومي.. بلماضي يختار 25 لاعبا لمواجهة مصر ويستبعد بونجاح

وأوضحت التقارير أن فور إعلانِ الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فوزِ الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بدأ التنافس بين الدول المستضيفة للفوز بالمشهد الختامي للبطولة.

وأشارت إلى أن ملعبي سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد وكامب نو بمدينة برشلونة ينافسان المغرب على استضافة النهائي، فيما لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم كيفية توزيع المباريات حتى الآن على الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.

وذكر موقع فيفا في وقت سابق أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

ما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وستكون هذه أول مرة على الإطلاق التي يستضيف فيها المغرب كأس العالم بعد محاولات غير ناجحة أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

والأمر ذاته ينطبق على البرتغال التي لم تستضف البطولة من قبل.

أما إسبانيا فقد استضافت كأس العالم 1982.

المغرب كأس العالم 2030
نرشح لكم
الرياضية: ملك المغرب يعين فوزي لقجع رئيسا للجنة المنظمة لـ كأس العالم 2030 وزير الرياضة يهنئ المغرب بالحصول على تنظيم كأس العالم 2030 بعد سنوات من القطيعة.. سوريا تدعم ملف السعودية في استضافة مونديال 2034 السادسة ناجحة.. حلم المغرب الذي احتاج 29 عاما ليصبح حقيقة المغرب وإسبانيا والبرتغال يحصلون على تنظيم كأس العالم 2030.. وإقامة أول 3 مباريات في أمريكا الجنوبية تقرير: جالتييه يقترب من تدريب الدحيل القطري خلفا لكريسبو بوقرة يترك منتخب الجزائر للمحليين ويقترب من الدوري القطري تقرير: جالتييه يقترب من التدريب في الدوري القطري
أخر الأخبار
نيوكاسل يجدد تعاقد برونو جيماريش 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بي إن سبورتس: المغرب يطلب استضافة نهائي كأس العالم 2030 31 دقيقة | الوطن العربي
بوكيتينو عن تقنية الفيديو: أثق في السيارة وليس قائدها.. علينا اتخاذ خطوة للخلف 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة المنتخب الأولمبي – تواجد محمود صابر وبلال مظهر وعمر فايد في معسكر أكتوبر ساعة | الكرة المصرية
"يقولون إني مدافعة قوية".. اتحاد جدة يتعاقد مع لاعبة ليفربول ساعة | السعودية
فيرمينو: روح الأهلي حسمت دربي جدة 2 ساعة | السعودية
محرز ونجل بلومي.. بلماضي يختار 25 لاعبا لمواجهة مصر ويستبعد بونجاح 2 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: نرفض تقسيط غرامة كهربا.. ورسالة إلى فتوح الذي لا ننوي الاستغناء عنه 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر