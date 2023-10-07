بي إن سبورتس: المغرب يطلب استضافة نهائي كأس العالم 2030

تطالب السلطات المغربية باستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 وفقا لشبكة "بي إن سبورتس".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن فوز المغرب بحق تنظيم المونديال رفقة إسبانيا والبرتغال.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن السلطات المغربية ترغب في استضافة نهائي كأس العالم 2030، وسيتم بناء ملعب يتسع إلى 93 ألف متفرج في الدار البيضاء لاستضافة النهائي.

وأوضحت التقارير أن فور إعلانِ الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فوزِ الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال باستضافة كأس العالم 2030، بدأ التنافس بين الدول المستضيفة للفوز بالمشهد الختامي للبطولة.

وأشارت إلى أن ملعبي سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد وكامب نو بمدينة برشلونة ينافسان المغرب على استضافة النهائي، فيما لم يحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم كيفية توزيع المباريات حتى الآن على الدول الثلاث المستضيفة للبطولة.

وذكر موقع فيفا في وقت سابق أن أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

ما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

وستكون هذه أول مرة على الإطلاق التي يستضيف فيها المغرب كأس العالم بعد محاولات غير ناجحة أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

والأمر ذاته ينطبق على البرتغال التي لم تستضف البطولة من قبل.

أما إسبانيا فقد استضافت كأس العالم 1982.