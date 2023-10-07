قائمة المنتخب الأولمبي – تواجد محمود صابر وبلال مظهر وعمر فايد في معسكر أكتوبر

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمته المستدعاة للتوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الأردن في القاهرة يوم 12 أكتوبر الجاري قبل مواجهة أوزباكستان في طشقند بعد ذلك بأربعة أيام.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأولمبي بداية من الإثنين المقبل.

يأتي ذلك في ظل تحضيرات منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا"

في الدفاع: أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول

في الوسط: محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- علي زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني

في الهجوم: أسامة فيصل- بلال مظهر عبد الرحمن